Mint közleményében írta, a döntés "lehetővé teszi, hogy hosszú távon tudjunk tervezni, ezzel esélyt adva a Szigetnek, hogy továbbra is Európa vezető fesztiváljai között maradjon".

Hozzátette, dolgoznak a 2026-os fesztiválon, heteken belül az új stratégiai irányvonal mellett már a fellépők "első adagját" is bejelentik.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán zárt ülésen döntött a Sziget Fesztivál megrendezésének ügyében a közterület használatára irányuló hatósági szerződés megkötéséről.