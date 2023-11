Magyarország legnagyobb tava nyáron a fürdőzők, a vízi sportokat kedvelők, a túrázók, a kerékpárosok és a bulizó fiatalok népszerű célpontja, de a hidegebb idők beköszöntével átalakul, és másik arcát mutatja a látogatóknak.

A Balatonnál igazán kellemes kikapcsolódás az adventre készülni, és program is bőven akad ilyenkor rengeteg, amelyek közül a We Love Balaton tíz olyat sorol fel, amelyek megkönnyítik a ráhangolódást a télre.

Akad ezek közt koncert, gasztronómiai program, filmklub és vásár is, de kiemelünk egyet, mégpedig Siófok várossá válásának 55. évfordulóját, amelyre a tóparti település egy négynapos, Siófok55 Városnap nevű programsorozattal készül november 30. és december 3. között.

AZ ÜNNEPSÉGSOROZAT SZÓ SZERINTI FÉNYPONTJA EGY ANIMÁCIÓS LÉZERSHOW LESZ, AMINEK KERETÉBEN DECEMBER 2-ÁN A VÁROS KÖZPONTJÁBAN MEGELEVENEDIK SIÓFOK MÚLTJA ÉS JELENE.

Hóba roskadt házikók

Vannak, akik szerint a balatoni táj télen a legszebb, hiszen a tó csendesebb és nyugodtabb atmoszférát áraszt, és a tavat körülölelő csend varázslatos hangulatot kölcsönöz a környéknek:

A havas hegyoldalak s a falvak hóba roskadt házikói messzire világítanak. Jól látszanak a szőlők s a pincék előtt a diófák. A karók s a lemeztelenedett gyümölcsfák előfeketednek a hóból.

Az idézet Bertha Bulcsu író Balatoni évtizedek című irodalmi szociográfiai kötetéből való, és manapság is sok igazságtartama van, bár a globális felmelegedés következtében a fél évszázaddal ezelőttihez képest nagyon más már az időjárás a téli Balatonnál.

Bertha Bulcsu (1935. május 9. – Budapest, 1997. január 19.) A háromszoros József Attila-díjas író, publicista a keszthelyi gimnáziumban érettségizett 1953-ban. Politikai okokból nem tanulhatott tovább, ezért vidéki üzemekben dolgozott ipari munkásként, majd később rövid ideig könyvtáros volt. Budapestre költözéséig pécsi napilapok kulturális rovatát és a Jelenkor prózarovatát szerkesztette. 1960-tól az Esti Napló, majd a Dunántúli Napló kulturális rovatvezetője. A ’70-es évek elején az Új Írás folyóirat felelős szerkesztője, később, 1976-tól 1994-ig az Élet és Irodalom főmunkatársa volt. A Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja. A Balatonnál Balatongyörökön őrzi a nevét a Bertha Bulcsu Művelődési Ház.

Jeges telek

Napjainkban sajnos egyre ritkább telente a tartós fagy, ezért egyre ritkábban alakul ki összefüggő jégréteg a Balatonon, ami nem csak a téli sportok kedvelőinek jönne jól, hanem a nádaratóknak is.

Az időjárási statisztikák szerint négy hónapig tarthat az egybefüggő jég időszaka, amire legnagyobb valószínűséggel január utolsó és február első napjaiban lehet számítani. De arról is vannak adatok, hogy legkorábban december 4. körül állhat be a tó vize, legkésőbb pedig március 30-án töredezhet fel a jégpáncél.

AMIÓTA MAGYARORSZÁGON RENDSZERESEN KÉSZÜLNEK METEOROLÓGIAI FELJEGYZÉSEK, VAGYIS A 19. SZÁZAD VÉGE ÓTA, A LEGTOVÁBB KITARTÓ BALATONI JÉGPÁNCÉL 1962-1963 TELÉN ALAKULT KI, ÉS 110 NAPIG BORÍTOTTA A TAVAT.

Téli sportok

Az egyre ritkább téli fagyos időszakok kiváló sportolási lehetőségekkel kecsegtetnek. Ha az égiek is úgy akarják, akkor a Balatonnál telente lehet

korcsolyázni,

jégkorongozni,

jégvitorlázni,

fakutyázni,

szánkózni,

sőt, havas időben sípálya is üzemel nem messze a tótól, a bakonyi Eplényben.

Az eplényi sípálya A sípálya a Bakony szívében, erdei környezetben található. A Modern komplexum területén összesen 7908 méter hosszú pályarendszert alakítottak ki, és 16 különböző sípályán hódolhatnak szenvedélyüknek a síelők, snowboardosok.

Balatoni nádaratás és nádirtás

Ahogy fentebb írtuk, a nádvágási szezon is a tó jegesedéséhez kötött, és ideális körülmények esetén minden évben december elejétől február közepéig tart. Pontosabban tartana, mert fogyatkozik és romlik a tóban a nádasok minősége, miközben a Balatonon évtizedek óta nem történik érdemi nádgazdálkodás. Márpedig, ha a nádat nem vágják rendszeresen, akkor elgyékényesedik, leromlik, megszűnik a gazdasági értéke. Pedig a balatoni nád régen kelendő volt Európában, csakhogy elveszítette a piacait.

AZ ÚGYNEVEZETT EGYIDEJŰ NÁDAS HASZNOSÍTHATÓ A LEGJOBBAN, A HÁROMIDEJŰ MÁR GYENGE, A TÖBBI IDEJŰT PEDIG AZ ÉPÍTŐIPAR NEM TUDJA HASZNÁLNI, LEGFELJEBB BIOMASSZÁNAK JÓ.

Ráadásul nádvágás nélkül elburjánzik a gyékény a tavon, ami a vízminőség szempontjából is kedvezőtlen.

Fontos azonban megkülönböztetni a

nádvágást

a nádirtástól.

A nádvágás ugyanis legális és szükséges tevékenység, a nádirtásért azonban börtönbüntetés járhat, amire volt is példa, hiszen 2023 telén két év, illetve egy év felfüggesztett börtönre, valamint pénzbüntetésre ítélte a Veszprémi Járásbíróság azt a két férfit, aki Balatonakalin, a volt kemping területén 150 méter hosszan, 8–12 méter szélességben üdülőpark építése miatt letarolta a kiemelten védett nádast.

Túralehetőségek

Kiránduló bakancsot húzni télen is lehet, csak az évszakhoz illő módon, jó melegen fel kell öltözni, és már kezdődhet is a balatoni túra. A Balaton északi partján különösen felkapott túrahelyszín a Balaton-felvidék és a Keszthelyi-hegység, délen pedig a Somogyi-dombság kecsegtet szebbnél szebb élményekkel.

Téli kenuzás

Igen, télen is van lehetőség evezésre a Balatonnál: egyre felkapottabb aktív kikapcsolódási programok novembertől márciusig a Hévízi patakon szervezett kenutúrák, amelyeken csodás környezetben, tavirózsák és madárlesek közt lehet evezni, a patak meleg vizének köszönhetően sejtelmes párarétegben. Ezek a túrák mintegy négy óra hosszúak, alacsony hidak alatt, vízbe dőlt fatörzseket kerülgetve kell evezni a lassú sodrású patakon.

Termálfürdők

Hévíz azért is jó hely, mert ott télen sem kell lemondani a strandolásról. A világ legnagyobb termálvizes tavában nagyszerű feltöltődést ígér egy csobbanás, de pezsgőfürdőzésre és szaunázásra is van lehetőség a helyi fürdőházban. A tó körül azonban nem a hévízi az egyetlen termálfürdő. A teljesség igénye nélkül érdemes felkeresni például a buzsáki, az igali, a zalakarosi, a kehidakustányi gyógyvizes medencéket is.

Gasztroturizmus

A téli Balaton nemcsak a sportolási és kirándulási lehetőségek miatt vonzó, hanem a nagyszerű helyi ételek és italok miatt is. Télen a Balaton környékén igaz, hogy nincsenek nyitva a hekk- és lángossütők, de ezekért kárpótolnak a telente is minőségi fogásokat kínáló vendéglátóhelyek, amelyek közül most nem emelünk ki egyet sem, de némi tájékozódás után bárki talál kedvére valót a déli és az északi parton egyaránt.

Borturizmus

Télen nemcsak a természet pihen, hanem a borászok is így tesznek, hiszen az új bor már a pincékben nemesedik, és ilyenkor érdemes benevezni a pincelátogatásokra. A balatoni borvidékeken általában több szőlőbirtokot útba lehet ejteni egyetlen nagyobb sétával, de a magukra adó vendéglőkben is többnyire helyi borokat kínálnak a fogások mellé.

Piacolás

Piacra járni télen is lehet a Balatonnál, és a vásári forgatag ilyenkor kicsit ritkásabb ugyan, de éppen ez adja a vonzerejét, hiszen a forralt bor szürcsölgetése közben jobban adódik lehetőség a diskurzusra a termelői árusokkal, és az éléskamrát fel lehet tölteni helyi sajtokkal, kolbászokkal, szörpökkel.

Téli fotózás

Télen a Balaton egyedülálló témát kínál a fotósoknak is. A befagyott tó, a hófedte magaslatok, a zúzmarás partszakaszok és a hűvös fényű Nap elképesztően szép fényképeket eredményezhet.

Ünnepi programok

A téli időszakban számos ünnepi program is élénkíti a Balaton környékét. Karácsonyi vásárok, téli fesztiválok, farsangok, télbúcsúztató rendezvények várják a látogatókat. Az ilyen események bemutatják a helyi hagyományokat és a gasztronómiát, egyúttal szórakozási lehetőséget és közösségi élményeket nyújtanak.