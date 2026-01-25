Végigsöpör a világon a közösségi média használatára vonatkozó korlátozás iránti igény, amellyel a kiskorúakat védenék a mérgező hatásoktól – erről nem lehet eleget és kellő tudományos megalapozottsággal beszélni, mivel még évek kellenek, mire a tapasztalatok igazolják a hatásokat.

Megírtuk: törvényi úton a múlt héten Ausztráliában mintegy 4,7 millió olyan fiókot töröltek vagy zároltak a social platformok, amelyekről azt állapították meg, hogy gyerekekhez tartoztak. A példa ragadós: újabban Kanada is fontolgatja a szigorítást a 14 éven aluli esetén, míg Európa szerte is több országban, illetve EU-s szinten vizsgálja egy munkacsoport a közösségi médiahasználat kontrolljának lehetőségeit a gyermekeknél.

Legújabban Angliában és Németországban lángolt fel a vita, amelyhez az augsburgi Josefinum kórház serdülőpszichiátriai osztályának főorvosa tett hozzá megdöbbentő tényeket.

Nem bírta a terhelést, beutalták a klinikára

Noha Tomasz Jarczok a közösségi hálózatokat alapvetően potenciális veszélynek tartja, nincs arról meggyőződve, hogy a 16 évesek teljes eltiltása a legjobb megoldás lenne, viszont a 12 éven aluli gyermekeknél szigorúan megvonná még a mobiltelefont is.

A nagyobbaknál is fontos az időbeli és tartalmi korlátozás, de náluk a teljes tiltása a médiatudatosság fejlődését is akadályozhatja. A kisebbek viszont egyáltalán nem valók a social médiába – szögezte le az Augsburger Allgemeine Zeitungnak adott hétvégi interjúban. Mint mondta, egyelőre ritka eset, de már előfordult, hogy

a gyermeket a közösségi médiától való függősége miatt kellett felvenni a klinikára,

és tény, hogy a túlzott használat áttételesen is súlyosbíthatja a meglévő mentális zavarokat.

Kórosan terjed az anorexia divatja

Példaként említette, hogy a Covid-19 elzárt időszakában sokkal több fiatal lány került be anorexiával, mivel jobbára csak virtuálisan szembesültek a jellemzően divatos, kórosan sovány testképpel, és kevésbé volt nyilvánvaló számukra, hogy a kortársaik valójában hogyan néznek ki.

Még most is léteznek veszélyes trendek, mint például a SkinnyTok, amelyek a TikTokon vagy az Instagramon

ünneplik a szélsőséges soványság ideálját,

ami elvezethet az alultápláltsághoz – mondta.

Leépülnek a szociális készségek, könnyebben alakulnak ki függőségek, ha túlsúlyba kerül a social média a fiatal életében Kép: Getty Images

Kódszavakkal reklámozzák a drogozást

Néhány fiatal gyorsan más, mérgező függőségeket is kialakít: a TikTokon és hasonló platformokon a drogfogyasztás is trivializálódik és normalizálódik, mert ahogy ábrázolva van a téma, az csökkenti a belső korlátokat.

Sok szülő nem is gondolná, hogy míg a világjárvány idején az opiátok és nyugtatók népszerűsítése volt megfigyelhető, addig a szakember szerint

ma a crack és a kokain reklámozása fokozódik.

Ehhez a fiatalok különböző kódszavakat használnak, amiket felhasználóként úgynevezett hashtag címszóval adnak meg, hogy konkrét tartalmakat találjanak – derült ki a klinikai tapasztalatokból.

Depresszió, önképzavar, sérült készségek

Arról nem beszélve, hogy a főorvos szerint elképesztően leépülhetnek az ifjúság szociális készségei az állandó telefonnyomkodástól, sérül az egymással való interakció, a kommunikáció vagy a konfliktusok megoldásának képessége, fizikai és mentális szempontból egy életre nyomot hagyva a fejlődő szervezetben.

Ne dőljünk be, ha egy fiatal szociálisan szorong, vagy autista vonásokkal rendelkezik, ezért kezdetben könnyebb számára a közösségi médiában való részvétel. Annál nehezebb lesz megtanulnia kompenzálni a nehézségeit – figyelmeztet, hozzátéve, hogy olyan páciensük is akadt már, aki a social média függőségéből levezethetően öngyilkossági kísérlet, súlyos önképzavar, depresszió vagy közösségi bántalmazás miatti trauma következtében szorult komoly kezelésre.