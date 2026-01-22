A pandémia megtépázta a pácienseket és az orvosokat is, megváltoztatta a kapcsolattartás minőségét, a közösségi lét alapvető szabályai megváltoztak, a szociális média használata terjed el, mondta a Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) XI. nemzetközi kongresszusának megnyitóján Molnár Károly, az MPT elnöke.

Az elmúlt évek bizonytalansága a stressz, a pandémia hatásai kiemelt helyzetbe hozták a pszichiátriát és fókuszba került ennek a megítélése is, ma már nincs olyan állapot, aminek ne lenne pszichiátriai aspektusa, mondta Bidló Judit, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára a kongresszus megnyitóján. A mentális problémákra választ kell találni, fontos a közösségi és az alapellátás erősítése, hogy minél többen férjenek hozzá pszichiátriai ellátáshoz, és a mentális egészség jobban fókuszba kerüljön a prevención keresztül. Nincs minden rendben a pszichiátiria ellátás minden területén, kiemelte az államtitkár, hogy az ellátás progresszivitási szintjének legmagasabb fokán is szükség van azonnali beavatkozásra, Mindezek mellett beszélt arról, is, hogy az egészségügyi dolgozók mentális egészségére is nagyon fontos valamint a fiatalok mentális egészségére nagyobb hangsúlyt kell helyezni.

Komoly humánerőforrás gondok vannak a pszichiátriákon

Pozitívum, hogy a mentális egészség felértékelődött a társadalomban, a nyugati kultúrában és a világon is, és egyre többen gondolnak a mentális egészségre, mégpedig úgy, hogy ez nem egy extra dolog, hanem hanem a jólétünk alapja, mondta Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke.

A negatívumok között említette, hogy a pszichiátriai ellátásban a humánerőforrás hiány jelentős. Paradox helyzet, hogy miközben a mentális egészség egyre fontosabb, egyre többen keresik fel a szakembereket, egyre hosszabbak a várólisták már a magánszektorban is, hónapokat, van ahol éveket kell várni egy-egy szakemberre.

A középgeneráció teljesen hiányzik, a 40 év körüli minősített szakorvosból van a legkevesebb.

Az infrastruktúrára kitérve Álmos Péter hangsúlyozta, hogy a betegek egy része még mindig rácsok mögé van zárva, ezek nem kívánatosak az intézményekben, vannak ennél fejlettebb eszközök, mégis ma vezető intézmények rehabilitációs pszichiátriai osztályán rácsok vannak.

Ki kell mondani, hogy nem fenntartható ennyi akut ellátási pont, ha ezt a szakma nem mondja ki, akkor az élet kezdi el megoldani és bezárni a helyeket, de az nem biztos, hogy a szakma szempontjából a legjobb megoldás lesz.

Beszélt arról is, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság – Alapellátási Igazgatóság alapellátási munkacsoportja és a szakmai kollégiumok, a Magyar Orvosi Kamarával (MOK) közösen nyújtott be egy javaslatot az egészségügyi államtitkársághoz azzal a javaslattal, hogy az alapellátó orvosok emelt tb-támogatással írhassanak fel bizonyos antipszichotikumokat, elsősorban a szorongásos pszichiátriai állapotok kezelésére. Ez a lépés a közösségi ellátás erősítését célozza, mivel a háziorvosok gyakran találkoznak szorongásos betegekkel, de korlátozott gyógyszerfelírási jogosultságuk miatt szakorvosi beutalásra szorulnak. Az emelt támogatás egyszerűsítené a terápiát, gyorsítaná a diagnosztikát és növelné a kezelt esetek számát, csökkentve a pszichiátriai várólistákat.