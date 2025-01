A social média mára minden generáció életének nélkülözhetetlen részévé vált, a hírfogyasztástól kezdve a vásárlási döntésekig. Egy friss kutatás alapján a magyar internetezők közel 40 százaléka napi szinten használja a közösségi médiát. 52 százalékuk tájékozódásra, 86 százalékuk pedig különböző termékek felfedezésére – derül ki a Publicis Groupe CEE és a GWI közös kutatásából.

A jelentés alapját a GWI átfogó online kutatása adja, amely a 16-64 éves internetezők szokásait vizsgálja, a régió 7 kulcsfontosságú piacán, vagyis Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában.

Magyarországon a TikTok felhasználók átlagos életkora 38 év, ami jelentősen magasabb a régiós átlagnál. A kutatás rávilágít arra is, hogy bár a rövid videós tartalmak továbbra is népszerűek, a hosszabb formátumok iránti érdeklődés is növekszik. Ez különösen igaz az Instagram és a TikTok esetében, ahol a felhasználók egyaránt fogyasztanak rövid és hosszabb videókat.

A közösségi média szerepe az emberek életében világszerte kiemelkedő jelentőségű, és ez a hatás átlépi az országhatárokat, valamint generációkon átívelően megfigyelhető. A közép-kelet-európai régióban az X generáció a legaktívabb a közösségi médiában, szorosan követve őket a milleniálok, ám hogy ez a két csoport mire használja a platformokat, az már jelentősen eltér



– mondja Jason Mander, a GWI kutatási igazgatója.

Magyarországon a közösségi média alapvető szerepet tölt be a digitális térben, és minden korosztály életét aktívan formálja. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a Facebook és a LinkedIn felhasználói átlagosan 40 év körüliek, míg az Instagram (35 év) és a Snapchat (29 év) továbbra is a fiatalabb generációk kedvencei közé tartoznak.

Az adatok azt is mutatják, hogy a magyar internetezők napi átlagosan közel 2 órát töltenek saját bevallásuk szerint a közösségi média platformjain, ami megegyezik a közép- és kelet-európai régió átlagával. Ugyanakkor a kutatás szerint a felhasználók egy jelentős része aggódik amiatt, hogy túl sok időt tölt a közösségi médiában. Azok, akik úgy érzik, hogy túlzottan kötődnek ezekhez a platformokhoz, átlagosan 2 óra 30 percet töltenek naponta a közösségi médiában.

A közép- és kelet-európai régióban, így Magyarországon is, a hírfogyasztók egyre inkább elhagyják a nyomtatott sajtót, és digitális forrásokból, különösen közösségi médián keresztül tájékozódnak. Az Instagram esetében a hírfogyasztási célú használat 22 százalékkal, míg a TikTokon ez az arány 30 százalékkal nőtt 2023 első negyedéve óta.

A kutatás rámutat, hogy a magyar fogyasztók közösségi médiahasználata jelentősen befolyásolja vásárlási döntéseiket. A TikTok, az Instagram és a Facebook a legfontosabb platformok a márkák és termékek felfedezésében, amelyeket a magyar internetezők 86 százaléka információszerzésre és termékértékelések olvasására használ.

A TikTok különösen kiemelkedő az impulzusvásárlások terén, ahol a GWI adatai szerint a platformot felhasználók 58 százaléka találkozott brandekkel vagy termékekkel már. Az influencerek és szakértők véleménye jelentős bizalomépítő tényező, különösen a fiatalabb generációk körében, a pozitív kommentek, like-ok száma és az exkluzív tartalmak pedig további motivációként szolgálnak, amelyek az impulzusvásárlásokat is ösztönzik.