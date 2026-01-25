Bármikor adódhatnak olyan helyzetek, hogy egy előre tervezett karbantartás vagy éppen egy váratlan hiba miatt áram-vagy gázszolgáltatás nélkül maradunk, és ezzel az otthoni fűtés is leáll egy időre. Bizonyos épületek, például a könnyűszerkezetes házak ráadásul ilyenkor még jobban ki vannak téve a hőveszteségnek, így belső hőmérsékletük viszonylag rövid alatt lecsökkenhet. A Dívány összeszedte, mit érdemes tenni ilyenkor.

Amennyiben előre tervezett szolgáltatási szünetről van szó, akkor az egyik leghatékonyabb módszer a helyiség „előmelegítése”. Amikor még működik a fűtés, pár fokkal állítsuk magasabb hőfokra a termosztátot. Az extra meleg lassabban távozik az épületből, így tovább tart a komfortérzet fenntartása

Amennyiben már nincs fűtés, érdemes egyetlen, zárt szobára koncentrálni a benti tartózkodást. A napfényes, felső szinteken lévő helyiségek jobb hőmegtartással kecsegtetnek, és a kevesebb ajtómozgás csökkentheti a meleg levegő vesztését.

Hasznos lehet a vastag függönyök és takarók alkalmazása is, különösen az ablakoknál, valamint réteges öltözködés és forró italok fogyasztása a kényelmesebb hőérzet támogatására. Bármilyen furcsán is hangzik elsőre, de a hő megtartásában egy sátor felállítása is segíthet. Ez ugyanis a benntartózkodók testhője révén gyorsabban felmelegedhet.

Néhány agyag virágcserép és gyertya segítségével akár rögtönzött fűtőtestet is lehet készíteni. Ehhez a legkisebb cserepet valamilyen szilárd, nem gyúlékony alapra kell helyezni (például téglára vagy egy kőlapra), majd rátenni a legkisebb cserepet fejjel lefelé, úgy, hogy az alján lévő lyuk álljon felfelé. Amennyiben több cserepünk is van, nagyság szerint sorban kell felhelyezni őket. Végül pedig alulra kell tenni a gyertyákat, és meggyújtani őket.

A gyertyák önmagukban nem termelnek sok hőt, de az agyagedények azt elnyelik, és elkezdik lassan magukból sugározni, így sokkal hatékonyabban hasznosulhat a hő. A gyertyák nyílt lángja azonban fokozza a tűzveszélyt, így soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az így fűtött szobát.

Amennyiben valaki gázkazánnal fűt, a berendezést áramszünet esetén tartalék energiaforrással, például egy generátorral vagy külső akkumulátorral is működtetheti. Még ha csak néhány órát is nyer vele az ember, ennek is komoly jelentősége lehet, ha vészesen lecsökken a lakásban a hőmérséklet.