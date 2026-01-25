2025 és 2027 között 1000 vadonatúj, magyar autóbusz érkezik a MÁV-csoporthoz - jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport igazgatója. Az utolsó 300 busz ebből a csomagból 2027-ben áll az utasok szolgálatába. Hozzátette, hogy a járműpark frissítése országos léptékű: Győr-Moson-Soprontól Békésig több vármegyében jelennek meg az új autóbuszok, érezhetően javítva a helyi és helyközi közlekedés színvonalát.

Tájékoztatása szerint az új buszok érkeznek, a régiek mennek, "ez az élet rendje", és ezzel egy XXI. századi autóbuszflotta épül ki. "Az egyéni közlekedéssel árban és minőségben is versenyképes közösségi közlekedés kiépítése a Volánnál óriási lépésekkel halad, ennek köszönhetően 2026 nyarán már minden autóbuszunk légkondicionált lesz, és egyre több települést érünk el akadálymentes járatokkal" - fogalmazott a vezérigazgató.

2027 végéig az autóbuszflottánk fejlődése előtt nincs akadály, a járműfiatalítás fókuszát a vasútra helyezzük, több mint 100 vadonatúj motorvonat beszerzését készítjük elő

- írta Hegyi Zsolt.

A MÁV-csoport közleménye szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. januárban megkezdte újabb 120 autóbusz átvételét. Mindez a következő lépése annak a flottamegújítási programnak, amelynek elindítását - a 10 miniszeri vállalás egyikeként - épp egy esztendeje jelentett be Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Az 1000 vadonatúj jármű beszerzését célzó program első részében 869 új autóbusz szállításáról még tavaly szeptember elején írt alá a szerződést a MÁV Személyszállítási Zrt. és a Kravtex Kft. Ebből 400 jármű leszállítása és szolgálatba állítása már 2025-ben meg is történt. A mostani, második ütemben forgalomba álló - a Kravtex-Kühne Csoport által gyártott Credobus Econell Next - autóbuszokkal immár a félezret is meghaladja azoknak az új járműveknek a száma, amelyek egyetlen év leforgása alatt erősítették a VOLÁN-flottát.

A most megkezdett lehívás újabb fontos mérföldkő a MÁV Személyszállítási Zrt. autóbuszos szolgáltatásainak megújításában. Az új autóbuszok forgalomba állítása elsősorban a közeljövőben megújuló 150-es vasútvonal, azaz a Budapest-Belgrád nemzetközi viszonylat hazai térségéhez kapcsolódik: a járművek jelentős része Pest és Bács-Kiskun vármegyében jelenik meg.

Kiemelt fejlesztési terület a Mátra térsége, az új autóbuszok emellett Győr-Moson-Sopron, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Békés vármegyében is megjelennek, jellemzően 10-15 darabos nagyságrendben, hozzájárulva a helyi és helyközi közlekedés színvonalának javításához.