Oliver Blume a Handelsblattnak adott interjújában elmondta, hogy „változatlan vámteher mellett" egy nagyobb volumenű új befektetés nem lenne rentábilis, ezért a megvalósításához rövid távú költségkönnyítésekre és hosszabb távon kiszámítható keretfeltételekre lenne szükség - írja az MTI.

A Volkswagen 2023 óta vizsgálja egy Audi-gyár amerikai megvalósításának lehetőségét, amelyet akkor az új amerikai támogatási programok tehettek volna gazdaságilag vonzóvá. Azóta azonban a Donald Trump vezette amerikai kormány vámokat vetett ki az európai autógyártókra.

Blume közlése szerint a vámok a Volkswagen-csoportnak 2025 első kilenc hónapjában 2,1 milliárd eurós terhet jelentettek.

Blume ugyanakkor leszögezte, hogy „előre tekintő stratégiát" követnek az amerikai piacon, ahol növekedési lehetőségeket lát, ám inkább fokozatos, lépésről lépésre történő terjeszkedést tart megvalósíthatónak. A korábban lefektetett, 10 százalékos piaci részesedés elérésére vonatkozó célkitűzést azonban „elavultnak" nevezte.

A lehetséges Audi-beruházás ügyében a vállalatvezetés egyeztetett az amerikai kormánnyal, köztük Donald Trumppal és Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel is, ám Blume szerint eddig nem született meg a beruházás megvalósításához szükséges megoldás. A konszern vezére úgy fogalmazott: „aki beruházást, munkahelyeket és hozzáadott értéket hoz, annak a költségoldalon is előnyöket kell kapnia".

Blume már decemberben jelezte, hogy az Audi esetleges amerikai gyárának sorsa jelentős amerikai állami pénzügyi támogatástól is függ, ilyen támogatás azonban eddig nem áll rendelkezésre. A közben tartós takarékossági programot indított: Arno Antlitz pénzügyi igazgató tervei szerint a beruházási keret 2030-ig a korábbi ciklusoknál alacsonyabb 160 milliárd euróra mérséklődik.