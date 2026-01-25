Grönland stratégiai jelentősége ismét a figyelem középpontjába került Donald Trump amerikai elnök tulajdonjogi követelései nyomán. A konfliktusos helyzet miatt több ország katonai egységei is részt vesznek egy dán vezetésű hadgyakorlaton, aminek célja a térség védelmi képességeinek tesztelése és a szövetségesi együttműködés erősítése a sarkvidéken - írja az Index.
Az is kiderült, mely országok küldenek csapatot a sarkvidékre.
A részt vevő államok között szerepel:
- Franciaország,
- Németország,
- az Egyesült Királyság,
- Svédország,
- Norvégia,
- Finnország,
- Hollandia,
- valamint Szlovénia.
A hírportál magyar részvétellel kapcsolatos érdeklődésére a Honvédelmi Minisztérium közölte:
a Magyar Honvédség nem kapott felkérést a részvételre. Magyar katonák nem vesznek részt a grönlandi hadgyakorlaton.
A gyakorlat középpontjában a katonai koordináció és a készségfejlesztés áll, beleértve a különböző országok erőinek összehangolt mozgását és a logisztikai támogatás hatékonyságát. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tevékenység célja a védelem és a biztonság megerősítése, nem pedig konfrontáció előidézése.
A térség geopolitikai jelentősége a globális energiapiac, a hajózási útvonalak és a természeti erőforrások miatt nőtt az elmúlt években. A sarkvidéki jelenlét növelése a katonai gyakorlatokon keresztül a részt vevő államok számára lehetőséget biztosít a stratégiai helyzet jobb felmérésére és az együttműködési mechanizmusok tesztelésére.
Olaszország mindezek ellenére szkeptikusan áll a részvétel kérdéséhez. Guido Crosetto védelmi miniszter az olasz sarkvidék-politikáról szóló konferencián kijelentette: nem küldenek katonákat Grönlandra, mert az, hogy ott állomásozik 15 olasz, 15 francia, 15 német, úgy hangzik, mint egy klasszikus vicc kezdete. Úgy fogalmazott: „tizenöt katona, akit kirándulni küldünk az Arktiszra, nem oszt, nem szoroz”.
