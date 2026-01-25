Grönland stratégiai jelentősége ismét a figyelem középpontjába került Donald Trump amerikai elnök tulajdonjogi követelései nyomán. A konfliktusos helyzet miatt több ország katonai egységei is részt vesznek egy dán vezetésű hadgyakorlaton, aminek célja a térség védelmi képességeinek tesztelése és a szövetségesi együttműködés erősítése a sarkvidéken - írja az Index.

Az is kiderült, mely országok küldenek csapatot a sarkvidékre.

A részt vevő államok között szerepel:

Franciaország,

Németország,

az Egyesült Királyság,

Svédország,

Norvégia,

Finnország,

Hollandia,

valamint Szlovénia.

A hírportál magyar részvétellel kapcsolatos érdeklődésére a Honvédelmi Minisztérium közölte:

a Magyar Honvédség nem kapott felkérést a részvételre. Magyar katonák nem vesznek részt a grönlandi hadgyakorlaton.

A gyakorlat középpontjában a katonai koordináció és a készségfejlesztés áll, beleértve a különböző országok erőinek összehangolt mozgását és a logisztikai támogatás hatékonyságát. A szervezők hangsúlyozták, hogy a tevékenység célja a védelem és a biztonság megerősítése, nem pedig konfrontáció előidézése.

A térség geopolitikai jelentősége a globális energiapiac, a hajózási útvonalak és a természeti erőforrások miatt nőtt az elmúlt években. A sarkvidéki jelenlét növelése a katonai gyakorlatokon keresztül a részt vevő államok számára lehetőséget biztosít a stratégiai helyzet jobb felmérésére és az együttműködési mechanizmusok tesztelésére.

Olaszország mindezek ellenére szkeptikusan áll a részvétel kérdéséhez. Guido Crosetto védelmi miniszter az olasz sarkvidék-politikáról szóló konferencián kijelentette: nem küldenek katonákat Grönlandra, mert az, hogy ott állomásozik 15 olasz, 15 francia, 15 német, úgy hangzik, mint egy klasszikus vicc kezdete. Úgy fogalmazott: „tizenöt katona, akit kirándulni küldünk az Arktiszra, nem oszt, nem szoroz”.