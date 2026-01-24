Marc Miller, Kanada kulturális minisztere nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy betiltsák a közösségi médiaoldalak használatát a 14 éven aluli gyermekek számára. Ezt annak apropóján vetette fel, hogy egy olyan törvénytervezetet kezdett el előkészíteni, amelynek a célja az online tevekénységek káros hatásainak kezelése.

A miniszter egy pénteki interjúban úgy fogalmazott, hogy más országok, például Ausztria által alkalmazott megközelítéseket vette górcső alá. Mint mondta, számos olyan intézkedést fontolóra vett, amelyekkel szerinte korlátozhatók, sőt, megelőzhetők az online károkozások a legsebezhetőbb társadalmi rétegek, különösen a gyermekek körében – írja a Politico.

Konkrétumokat ugyan a politikus nem árult el, azt azonban igen, hogy szerinte a közösségi médiára vonatkozó bármely tilalomnak párosulnia kell az online tartalmakra, különösen a gyermekeknek szóló anyagokra vonatkozó szabályozásokkal.

A kanadai parlament évek óta vizsgálja az online károkat, a képviselők és szenátorok többször is meghallgatásokat tartottak arról, hogy a közösségi média hogyan hat a gyermekekre. A liberális kormány 2021 óta két változatban terjesztette elő az online károkat szabályozó törvényjavaslatot, de egyik sem ment át a parlamentben.