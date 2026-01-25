Sokan elsiklanak felette, pedig a LED-izzókra és okos megoldásokra való átállás már önmagában is érzékelhetően csökkenti a rezsit, arról nem beszélve, hogy komfortosabb és modernebb otthoni környezetet is eredményezhet.

A LED-fényforrások cseréje a hagyományos izzókról 60–80 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztást tesz lehetővé azonos vagy jobb fényerő mellett

- hívta fel a figyelmetaz MVM Home & Pro.

Mindemellett a LED-technológia jellemzően 15 ezer–25 ezer üzemórás élettartammal bír, ami jelentősen meghaladja a régebbi izzókét, és alacsony hőtermeléssel is jár, ami különösen a melegebb hónapokban csökkentheti az egyéb hűtési igényeket.

A korszerűsítés ráadásul nem csupán energiatakarékossági kérdés, hiszen az új izzók által nyújtott komfortérzet is javul: a LED-lámpák fénye ugyanis közelebb áll a természetes napfényhez, ezáltal kevésbé terheli a szemet. Ezen kívül a LED-átállás általában gyorsan megtérül, hiszen a világítás éves energiaigénye akár 30–70 százalékkal is csökkenhet, okos vezérléssel pedig ez az arány akár 80 százalékig is növelhető.

A különböző okos világítási megoldások további energiamegtakarítási és kényelmi funkciókat hozhatnak az otthonokba. Ide tartoznak többek között a mozgásérzékelők, fényerő-szabályozás (dimmelés), időzítés és távvezérlés mobilalkalmazással, amelyek mind a tényleges használati igényekhez igazítják a világítás működését.

Ezenfelül a korszerűsítés (az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) keretében) elszámolható energiamegtakarítást hozhat, ami a beruházási költségeket is jelentősen csökkentheti. Megfelelő dokumentációval a háztartások kompenzációt is igényelhetnek, így a LED-átállás beruházási oldala pénzügyileg is kedvezőbbé válik - magyarázták az energetikai szakemberek.