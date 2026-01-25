Negyven ember égett halálra egy svájci szilveszteri buliban, 116-an pedig megsérültek. A bártulajdonos házaspár férfi tagját, Jacques Morettit óvadék ellenében szabadlábra helyezték, tiltakozásul Olaszország visszahívta svájci nagykövetét.

Jacques Moretti a szabadulását egy névtelen genfi milliomos barátnak köszönheti, aki letette érte a 200 ezer svájci frankos, mintegy 82,3 millió forintos óvadékot. Az összeget az ügyészi számlára befizető "közeli barát" a megtorlástól tartva névtelen kíván maradni.

A Le Constellation klub tulajdonosa péntek estétől a rendőrök által megfigyelt otthonában tartózkodik, miután Christian Roten, a sioni Kényszerítő Intézkedéseket Vizsgáló Bíróság bírája aláírta a kiengedéséről szóló papírokat.

Forrnak az indulatok

Jacques Moretti, akinek most már csak bizonyos óvintézkedéseket kell betartania, például a napi aláírási kötelezettséget és az utazási tilalmat, a nyomozóknak elmondta, hogy csak három barátja van Svájcban: egy ismert közjegyző a síközpontban, egy ismert biztosítási ügynök és egy üzletember.

Jacques és Jessica Moretti, a Crans-Montana síközpontban található svájci bár tulajdonosai kihallgatásra érkeznek a Wallis kanton Közszolgálati Minisztériumába Sionban, Délnyugat-Svájcban 2026. január 9-én. Kép: Reuters , Umit Bektas

A finanszírozót övező rejtély újra felkorbácsolta az indulatokat a korábban Franciaországban futtatásért elítélt Jacques Moretti körül, aki 2015-ben érkezett Crans Montanába, ahol feleségével gyorsan a semmiből üzleti birodalmat épített fel három luxusklub megnyitásával.

Zárva volt a tűzvész sújtotta Le Constellation bár egyik fontos kijárata - közölte vasárnap a Neue Zürcher Zeitung (NZZ). A svájci lap szerint a földszinten lévő kijáratnak nyitva kellett volna lennie, hogy az emberek egy vészhelyzet esetén gyorsan elhagyhassák az épületet, de az zárva volt a tragédia éjszakáján. Az NZZ szerint a szórakozóhely főbejárat előtti új üvegezett verandájának építésére vonatkozó 2015-ös építési engedélyben utalás van egy ajtóra az épület nyugati oldalán, amelyet vészkijáratként kellett megjelölni az engedély megszerzése feltételeként. Moretti azonban a kihallgatás során az ajtót "személyzeti ajtóként" jellemezte. A tűz kitörése után többen is hiába próbáltak ezen a - nem vészkijáratként feltüntetett - ajtón keresztül menekülni, amelyet végül kívülről kellett betörni. A lap szerint nem világos, hogy Moretti tudott-e arról, hogy a szóban forgó ajtót vészkijáratként kellett volna megjelölni, és azt szabadon hagyni. Az építési engedélyt ugyanis az épület tulajdonosa, nem pedig Moretti nyújtotta be.

Egy másik tűzvész 2024-ben

Mindeközben a nyomozás folytatódik. Az elmúlt néhány órában precedens született. Az áldozatok ügyvédje, Sébastien Fanti állítólag egy átfogó dossziét adott át a nyomozóknak, amely több mint 100 e-mailt tartalmaz tanúktól és túlélőktől. A La Repubblica szerint ez a dosszié ellentmond a Morettiék önvédelemre vonatkozó verziójának. A dokumentumok között bizonyíték van egy 2024-es Le Constellation-i tűzesetre, amelyet szintén a nem tűzálló álmennyezethez túl közel meggyújtott torta tűzijátékok okoztak. Ha ez beigazolódik, Jessica és Jacques már nem állíthatnák, hogy nem voltak tudatában a kockázatoknak és lényegesen hosszabb börtönbüntetés várna rájuk.

A tragédiáról készült videó

A francia BFMTV televízió nemrégiben videót sugárzott, amelyen egy csoport báralkalmazott, köztük Jessica Moretti is, pezsgősüvegekhez rögzített égő torta tűzijátékokat cipelnek a bárpulton keresztül a katasztrófa éjszakáján, miközben a mennyezet máshol már lángokban állt.

Jessica Moretti lelkesen filmre vette a partit, látszólag nem tudva a lángokról. Állítólag biztosította a nyomozókat, hogy nincsenek felvételei a katasztrófáról, és hogy azonnal kirohant, hogy riasztást küldjön.

Az elmúlt hetekben az áldozatok ügyvédje, Sébastien Fanti többször is bírálta a nyomozó hatóságokat, azzal vádolva őket, hogy teljesen túlterheltek.

A kihallgatások

Időközben január 24-én, szombaton további részletek derültek ki a múlt kedden és szerdán lezajlott kihallgatásokkal kapcsolatban. A Moretti házaspár állítólag nem ismert el semmilyen szabálysértést; ehelyett az alkalmazottak felelősségét emelték ki, beleértve a kiszolgáló ajtó eltorlaszolását is, ami sok ember menekülését akadályozta meg.

Gyászolók egy rögtönzött megemlékezésen a "Le Constellation" bár előtt 2026. január 4-én, miután halálos tűz és robbanás tört ki egy szilveszteri partin a délnyugat-svájci Crans-Montana előkelő síközpontjában. Kép: Reuters , Umit Bektas

Rámutattak a biztonsági eljárások kezelésének felelősségére is, amelyet állítólag a csapat legtapasztaltabb tagjaira bíztak. Ez egy nehéz álláspont, különösen a nyomozás által megszerzett, korábban ismeretlen videó fényében, amely az első lángokat követő pillanatokat dokumentálja.

Miközben a tűz terjedt a Constellation alagsorában, a szilveszteri buli tombolt, és a pezsgős- és tűzijátékos tánc folytatódott, mintha mi sem történt volna. A felvételen, amelyet kizárólag a francia BFM televízió csatorna sugárzott, az alkalmazottak jól láthatóan egyesével táncolnak a fiatal pincérnő, Cyanne Panine mögött, aki egy kollégája nyakában ült a bárpult körül.

A bár másik részében már lángok csaptak fel, amelyeket tudtán kívül Cyanne okozott, aki később a tűzben meghalt.

Egy másik túlélő alkalmazott, Louise a kihallgatások során bevallotta, hogy nem vette észre a tüzet, „30-35 másodperc telt el”, mire riasztották. Azt is elmondta a nyomozóknak, hogy a bártulajdonos házaspár női tagja, Jessica Moretti velük volt, és filmezte a helyszínt.

