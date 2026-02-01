Rekord gyorsasággal elutasította a nyomozást a rendőrség a hatvanpusztai zebrák ügyében. A feljelentést azért tettem, mert több, egymástól független forrásom szerint a zebrák már nincsenek a helyszínen – közölte vasárnap Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő szerint önmagában a zebrák eltűnése még nem lenne bűncselekmény, de mint írja, nevüket vállalva többen azt is jelezték neki, hogy az állatok egy részét egyszerűen levadászták.

Ez pedig az állatorvos végzettségű politikus szerint állatkínzásnak számítana, ugyanis a zebrát nem sorolják fel a vadászati törvényben a vadászható állatok között.

Hadházyt sorozatosan elutasították

A képviselő arra is kitért bejegyzésében, hogy a bicskei rendőrség, amely a feljelentést elutasította, ugyanaz a hatóság, amely nem minősítette szándékos közúti veszélyeztetésnek, hogy Hadházy autójába korábban – szerinte szándékosan – belehajtottak több irányból.

Emellett előzőleg amiatt utasították el, mert nem voltak hajlandók nyomozni műemlékek komplett eldózerolása miatt – idézte fel.

A Mészáros Csoport mentette az állatokat

Emlékezetes, a „zebraügy” politikai vita tárgyává avanzsált, miután a Gulyáságyú Média munkatársai Mészáros Lőrinc üzletember egyik cégének Hatvanpusztához közeli telephelyén zebrákat találtak 2024 őszén, és később – Hadházy közreműködésével – más egzotikus állatokat is szájára vett a közvélemény, illetve a politikai riválisok.

Az Index idézi: a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Vál-völgye Vadásztársaság tavaly tavasszal közleményben nyilatkozott az elhíresült állatokról, amelyeket korábban „nagyon rossz, zárt tartási körülmények” közül mentettek ki, és tartásukat minden esetben a hatályos jogszabályok szerint, engedélyekkel végezték a hatvanpusztai szafariparkban.

A rehabilitált jószágokat egy állatgondozókból, szakemberekből, állatorvosokból álló csapat látja el szívvel-lélekkel – emelték ki akkor.