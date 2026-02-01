Tömegszerencsétlenség történt Törökország turisták körében népszerű, déli tartományában helyi idő szerint vasárnap délelőtt: Antalyában egy turistabusz letért az útról és szakadékba zuhant. A balesetben

legalább nyolc ember meghalt és 26-an megsérültek,

többek állapota kritikus – jelentette az AFP.

Senki nem maradt épségben

Eszerint a 34 utast szállító buszon – amit a Buzlu Turizm személyszállító vállalat üzemeltet – gyakorlatilag senki nem maradt épségben a zuhanás következtében.

Az eddigi vizsgálatok azt derítették ki, hogy miközben a jármű az északnyugat-törökországi Tekirdağból Antalya felé tartott, a vezető kezéből az északi körgyűrűn lévő, egyik többszintes autópálya-kereszteződésben csúszott ki az irányítás: a busz felborult, megcsúszott az úton, áttörte a korlátokat, majd körülbelül 15 métert zuhant.

A Turkiye Today hírportál úgy tudja, a kedvezőtlen időjárási körülmények idézhették elő a tragédiát: a térségben nedvesek az utak, napok óta esik az eső, a levegő ködös, míg a busz nagy sebességgel haladt. A baleset egyik túlélője megerősítette a török médiának, hogy rossz volt az idő, és a sofőr nem tudott kanyarodni.

Nem tudni, vannak-e külföldi áldozatok

A baleset helyszínére mentőalakulatokat, tűzoltókat és a katasztrófavédelem egységeit, valamint a rendőrséget és a csendőrséget riasztották, a sérülteket a közeli kórházakba szállítják.

Eközben már elrendelték a tartományi főügyészségen a baleset okának alapos kivizsgálását, viszont a hatóságok eddig nem hoztak nyilvánosságra információkat az áldozatok nemzetiségével kapcsolatban. Antalya metropolisz, amely a törökországi Földközi-tenger partján található, egész évben népszerű úti cél a török és külföldi turisták számára.

A szomszédos Burdur tartományban ugyanezen a napon egy másik halálos kimenetelű közlekedési baleset is történt: hét ember meghalt és öten megsérültek két autó ütközésében az Antalya és Isparta közötti autópályán, a Kazah alagút közelében – számolt be a Berliner Zeitung.