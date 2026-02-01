A spanyol sztár első melbourne-i fináléjában lépett pályára, miután két napja csaknem öt és fél órás csatában gyűrte le a német Alexander Zverevet. A hatszoros GS-győztes Alcaraz sorozatban a negyedik GS-fináléjára készülhetett, és arra, hogy 22 évesen ő legyen a legfiatalabb, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodik. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben.

A rekordot jelentő 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb ugyancsak maratoni ütközetben verte a kétszeres címvédő Sinnert pénteken, előzőleg viszont a harmadik fordulóban a cseh Jakub Mensik nem tudott kiállni ellene, majd a negyeddöntőben Lorenzo Musetti kétjátszmás előnyről adta fel a mérkőzésüket sérülés miatt.

Alcaraz újabb rekordot adott át a múltnak

Kettejük párharcában a 38 éves szerb vezetett 5-4-re, a tavalyi Australian Open negyeddöntőjében négy szettben verte 16 esztendővel fiatalabb riválisát, aki azonban 3-0-lal vágott neki vissza a US Open szeptemberi elődöntőjében. Legemlékezetesebb csatájuk talán a párizsi játékok döntőjében volt, amikor Djokovic két rövidítéses szettben nyert, és megszerezte a gyűjteményéből még hiányzó olimpiai aranyat – írja összefoglalójában az MTI.

A tizedik csatát azonban Alcaraz nyerte négy szettben (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) a 38. GS-fináléjában szereplő szerb ellen.

Djokovic így továbbra is a 24 serleggel visszavonult ausztrál Margaret Courttal együtt tartja holtversenyben a Grand Slam-rekordot, míg a 22 éves Alcaraz lett minden idők legfiatalabb játékosa, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodott. Előzőleg a Roland Garrost, Wimbledont és a US Opent is kétszer-kétszer nyerte meg.

Carlos Alcaraz és Novak Djokovic Kép: Getty Images , Clive Brunskill

Alcaraz pályafutása 24. tornagyőzelméért és hetedik Grand Slam-trófeájáért 4,15 millió ausztrál dollárt (930 millió forint) kapott.