Január végén azonnali hatállyal visszahívta az összes Como SL 4.0 és 5.0 modelljét a Specialized amerikai kerékpárgyártó, a 2021 óta értékesített elektromos járművek ugyanis balesetveszélyesek a villacső miatt, amelyen kifáradásos repedések keletkezhetnek, óriási esések veszélyét kockáztatva a tulajdonosnak.

Egy idehaza ugyancsak kapható, spanyol kerékpármárkánál is probléma akadt: az Orbea Avant modellű versenykerékpárjaiba hibás alkatrészeket szereltek be.

A betűket kell figyelni, majd a gyártói weboldalt

A tulajdonosok a Como SL-t a két párhuzamos alsócsőről és a tipikus jellemzőkről, például az első csomagtartóról vagy kosárról és a sárvédőkről ismerhetik fel – tájékoztat a Ruhr24. Eszerint a „Como SL” megjelölés egy kis grafikaként látható a felső csövön vagy a nyeregcső hátulján.

A gyártó arra hívta fel a figyelmet, hogy a visszahívás nem érinti a többi, utótag nélküli Specialized Como modellt. A pontos típus az eredeti számlán vagy a felhasználói kézikönyvben is szerepel. Jelezték: az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottságával együtt megoldást dolgoznak ki, ám több hétbe is telhet, mire egy jóváhagyott javítási terv elkészül. A gyártó a weboldalán fogja közzétenni az új instrukciókat.

A drága versenykerékpárok is hibásak

Két hete a spanyolországi Orbea jelentette be, hogy a magyar piacon is százezres nagyságrendű árakon kapható, Avant típusú versenykerékpárjait visszahívja, mert több tételbe is hibás alkatrészt szereltek be. Ez ahhoz vezethet, hogy a kerékpáros elveszíti uralmát a bicikli felett, ami balesetveszélyes.

A hibás alkatrész egy szénszálas villa, amely az első féktárcsákhoz van rögzítve. Az Egyesült Királyság szabványügyi hivatala szerint ezek idő előtt meghibásodhatnak, megrepedhetnek, vagy akár teljesen le is válhatnak menet közben. A konkrét modellek, ahol a hiba előfordulhat: Avant H40, Avant H50, Avant H45 XI.

Az Orbea weboldalán a tulajdonosok megadhatják a vázszámukat, hogy ellenőrizzék, kerékpárjuk az érintett gyártási tételek egyikéhez tartozik-e – ebben az esetben várniuk kell a további utasításokra.