Újbuda Önkormányzata bővíti a várakozási övezeteket, így 2026. február 1. napjától a várakozási díjköteles zónát kiterjeszti Albertfalvára is - hívta fel a figyelmet honlapján az önkormányzat parkolási cége.

A rendelkezés a Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területre vonatkozik.

Az új terület a D övezetbe tartozik, ami azt jelenti, hogy munkanapokon 8-18 óra között kell itt óránként 200 forint parkolási díjat fizetni, és időkorlát nélkül lehet várakozni.

Az új fizetős övezetben ingyen parkolhatnak a lakossági engedéllyel rendelkezők. A cég ugyanakkor külön felhívta a figyelmet arra, hogy most a kiváltott engedélyek nem az egész kerületre, hanem csak Albertfalvára, a meghatározott fizetős utcákra érvényesek, és a 2026. február 1. és 2027. március 31. közötti időszakra szólnak.

Az éves lakossági engedély lakcímenként az első gépjárműre 12 ezer forintba, a második gépjárműre pedig 24 ezer forintba kerül.

A parkolási társaság azt is jelezte, hogy

a díjfizető zóna elindulását követően 2026. március 1. napjáig türelmi időszak lesz, akkortól viszont szigorúan számon kérik a parkolójegyeket, illetve engedélyeket.