Esztergomban, a Dobogókői-Petőfi-Terézia-Kálvária út találkozásánál körforgalom, valamint négy gyalogos átkelőhely létesül a STRABAG és alvállalkozói kivitelezésében.

Az esztergomiak által a babapiskóta formája miatt piskóta-körforgalomnak nevezett csomópont megépítése a balesetveszély és a gyakori torlódások miatt régóta napirenden volt a Magyar Építők cikke szerint.

A projekt keretében 370 méter hosszúságban újítanak fel egy szakaszt. Továbbá körforgalmat alakítanak ki a Budakalász-Dobogókő-Esztergom összekötő út esztergomi szakaszán a Dobogókői út - Petőfi S. út - Terézia utca - Kálvária út csomópontjában.

A közlekedési hálózat fejlesztésével egyidőben a munkavégzéssel érintett területen modernizálják a közműveket is. Megújul a távközlési hálózat is és átalakítják a csapadékvíz-elvezető rendszert is.

A körforgalom kiépítése és a közműfejlesztés munkálataival, valamint a munkával érintett szakasz aszfaltozásával az év végéig elkészülnek a STRABAG szakemberei, valamint a kivitelezésbe bevont alvállalkozók.