A Clark Ádám tér klímatudatos megújításáról a mai napon szándéknyilatkozatot írt alá Budapest Főváros Önkormányzata és az I. kerületi Budavári Önkormányzat.

Hamarosan kezdetét veheti a Clark Ádám tér átépítése: új funkciókkal bővülhet a világörökségi környezetben lévő közterület.

Az elmúlt években számos fejlesztés, így többek között a Lánchíd felújítása is lehetőséget teremtett arra, hogy új szerepet kapjon a 0-s kilométerkőnek is helyet adó tér. A felújítás után nagyobb terület juthat majd a gyalogosoknak, jelentősen több lehet a zöldfelület, és a kerékpározás feltételei is javulhatnak majd. Megmaradna azonban a tér mára ikonikussá vált körforgalma, de a jelenleginél kisebb lesz majd, a közepén pedig a Mátyás-templom rózsaablakát idéző növényágyást alakítanak ki.

A Clark Ádám tér felújítása a tervek szerint az Európai Unió társfinanszírozásával, a Terület- és Területfejlesztés Operatív Program Plusz keretében valósulhat meg.

Az Clark Ádám tér felújítása során a terület rangjához méltó andezitburkolatot, valamint korszerű, de mégis a helyszínhez illő kandelábereket, világítótesteket és utcabútorokat kaphat majd.

A megújuló Clark Ádám tér látványterve Kép: Főpolgármesteri Hivatal

Élhetőbb lesz a tér

A Clark Ádám tér felújítása során nemcsak a gyalogosfelület bővülhetnek, hanem az ültetetendő növényeknek köszönhetően kellemesebbé és klímabarátabbá válhat majd a környezet. Az elkövetkező időszakban – a Blaha Lujza tér felújítása során már megismert és bevált Stockholm-módszerrel – 33 új fát ültetnek, a jelenlegieket pedig megőrzik.

A Lánchíd és a rakpart támfalai mentén pedig többszáz négyzetméteren úgynevezett biodiverz növényágyásokat alakíthatnak ki.

A jövőben is megmarad az útpálya megszokott karaktere, de a tervek szerint a körforgalom jelentősen kisebb lesz: a jelenlegi 40 méter átmérőjű középszigetet 23 méteresre építik át. Az így felszabaduló területnek köszönhetően valósulhatnak meg a tér gyalogosbarát fejlesztései.