Az Egyesült Államok részéről a tárgyalásokat vezető tisztviselők meg vannak győződve arról, hogy az orosz tárgyalók zárt ajtók mögött jóval pragmatikusabb hangnemet ütnek meg, mint amit Moszkva nyilvános, kemény retorikája sugall – állította két, az ügyet jól ismerő forrás a The Kyiv Independentnek, melyet az Index írt meg kedd reggel.

A tisztviselő szerint általában elmondják a maximalista követeléseiket, majd a háttérben hagyják, hogy a tárgyalócsapataik rugalmasan dolgozzanak. Ez már régóta így működik.

Azt is elmondta, hogy január 22-én, a moszkvai találkozón is elmondták az oroszok, hogy teljesen felesleges keményedni a békében, hacsak Ukrajna nem teljesíti az oroszok valamennyi követelését. A beszámolók szerint kompromisszumot nem tűrő hangnemben tették ezeket a kijelentéseket.

Az Index azt írja, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, akit az utóbbi időben háttérbe szorítottak a tárgyalási folyamatban, többször is követelte Volodimir Zelenszkij elnök eltávolítását, és újra elővette Ukrajna úgynevezett „nácitlanításának” és „demilitarizálásának” követelését. Az amerikai tisztviselő szerint ezek a kijelentések egy olyan stratégia részét képezik, amelynek célja a nyilvános álláspontok rögzítése, nem pedig a tárgyalások tényleges tartalmának tükrözése.

Ugyanez az ember újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a legutóbbi tárgyaláson javulást látott a kommunikációban:

az orosz, ukrán és amerikai diplomaták közös ebédszünetet tartottak „és úgy beszélgettek egymással, mintha barátok lennének”.

Az amerikai tisztviselő hozzátette: amikor ez a tárgyalás zajlott, éppen abban az időben az oroszok elementáris erejű rakétatámadást hajtottak végre ukrán célpontok és energetikai infrastruktúra ellen.