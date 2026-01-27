A várakozásoknak megfelelően keddi ülésén 6,5 százalékon tartotta az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank.

A döntés előtt az euró-forint devizapárral a 381 körüli szinteken kereskedtek, a magyar devizát egyebek mellett a folyamatosan gyengülő dollárhatás is támogatja.

Az előzetes elemzésekből kiderült, a 15 órakor kezdődő sajtótájékoztató az igazán érdekes, a Raiffeisen Bank kitért rá, hogy az esetleges februári kamatvágást és a januári inflációs adattal összefüggő feltételrendszerét is óvatosan felvázolhatja a Monetáris Tanács friss helyzetértékelése.

Az MBH Elemzési Centrum is a következő hónapokban vár kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Banktól. Ha ez valamiért későbbre tolódna, az tovább erősítené a forintot – fogalmazott Árokszállási Zoltán igazgató, ami viszont már nem biztos, hogy előnyös lenne a hazai vállalati szektornak. Az MBH szerint márciusban jöhet az első, 25 bázispontos kamatcsökkentés, amit júniusban követhet újabb monetáris lazítás.

Az így kialakuló 6 százalékos kamat még mindig messze a legvonzóbb lenne a régióban: a várható Fed kamatmérséklés és némi további dollárgyengülés esetén ez (el nem szálló hazai infláció mellett persze) további kamatcsökkentéseket tehet lehetővé 2027-ben – véli Árokszállási Zoltán.

Az Equilor szerint is márciusban kerülhet sor a következő kamatvágásra, melyet további két, 25-25 bázispontos csökkentés követhet az év hátralévő részében.