A szerb kormány fejenként 20 ezer eurós (7,65 millió forint) jutalmat hagyott jóvá a férfi vízilabda-válogatott játékosainak és a szövetségi kapitánynak, miután a csapat aranyérmet szerzett a Belgrádban rendezett Európa-bajnokságon - közölte a Djuro Macut vezette kabinet.
A kormány döntésének bejelentése előtt Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök fogadta a sportolókat, akiknek köszönetet mondott azért, hogy örömet szereztek az országnak, és bizonyították elkötelezettségüket. Mint mondta: nem számított az aranyéremre, így még nagyobb volt az öröme a végeredmény láttán. Hozzátette: az állam a jövőben is támogatni kívánja a sportklubokat annak érdekében, hogy továbbra is világszínvonalú sportolók nevelkedjenek Szerbiában.
A vasárnapi döntőben, a belgrádi arénában Szerbia 10-7-re győzte le Magyarország válogatottját.
A szerbek történetük során - Jugoszlávia eredményeivel együtt - kilencedszer lettek a kontinens legjobbjai, és 2018 után diadalmaskodtak újra.
