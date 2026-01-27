A kormány döntésének bejelentése előtt Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök fogadta a sportolókat, akiknek köszönetet mondott azért, hogy örömet szereztek az országnak, és bizonyították elkötelezettségüket. Mint mondta: nem számított az aranyéremre, így még nagyobb volt az öröme a végeredmény láttán. Hozzátette: az állam a jövőben is támogatni kívánja a sportklubokat annak érdekében, hogy továbbra is világszínvonalú sportolók nevelkedjenek Szerbiában.

A vasárnapi döntőben, a belgrádi arénában Szerbia 10-7-re győzte le Magyarország válogatottját.

A szerbek történetük során - Jugoszlávia eredményeivel együtt - kilencedszer lettek a kontinens legjobbjai, és 2018 után diadalmaskodtak újra.