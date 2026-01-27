„Kapjátok be mind odabent a Parlamentben, ti, akik magatok alá gyűrtétek a magyar bíróságokat, hogy mára ezek az intézmények az igazság helyett a ti politikai érdekeiteket szolgálják” – írta Facebook-posztjában Stummer János, aki feltöltött egy fotót arról, ahogy „Kapjátok be” feliratú pólót visel keddi bírósági tárgyalásán.

A momentumos politikus jelezte, az alkalomhoz illően öltözött fel, miután felidézte, ma ítélték el, és újabb pénzbírságokat szabtak ki rá, mindhárom esetben a gyülekezési törvény tavaly tavaszi megsértése miatt. Szavai szerint „a bírónő gyorsan lezavarta a tárgyalásokat, mindenki elmondta, amit ilyenkor el kell, és meg is született az Orbán Viktor kormányának elvárásai szerinti ítélet”.

Kapjátok be, mert nincs ma Magyarországon tőletek független közszolgálati média, hanem a pártpropagandát finanszírozza mindenki, aki adót fizet nektek. Kapjátok be, mert úgy igazítottátok ennek a választásnak nevezett színjátéknak a játékszabályait, hogy a lehető legtöbb szavazatot el tudjátok négyévente csalni

– folytatta Stummer, aki arra is kitért, nem csak egy másik miniszterelnököt akar, hanem rendszert akar váltani, de ehhez a bíróságokat és a médiát fel kell szabadítani, a választási törvényt meg kell változtatni.

Úgy látja, „demokratikus átmenet kell, ami után az új szabályok szerint kell új választást tartani, hogy egy tiszta szabályok szerint megválasztott országgyűlés új alkotmányt tudjon adni a hazának. Hogy egyesíteni tudjuk azt, ami mostanra reménytelenül szétszakadt”.

„Nincs más politikai célom, csak hogy még az én életemben legyen odabent kétharmadnyi olyan képviselő, amelyik három igenjével megteremti a demokratikus átmenet feltételeit, a negyedik igenjével pedig önként lemond a hatalmáról, hogy visszaadja azt annak, akit valójában és mindenkoron megillet: visszaadja a népnek”

– rögzítette Stummer János, végül leszögezve: „ezt a rendszert nem megújítani, nem átalakítani, hanem földig rombolni kell”.