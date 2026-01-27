Kész biztonsági garanciákat adni Ukrajnának az Egyesült Államok, egy feltétellel: cserébe a Donbasz régió feladását kéri Kijevtől - értesült a Financial Times.

Jelenleg a terület nagy része orosz kézen van, ám az ukránok több kulcsfontosságú pontot is ellenőrzésük alatt tartanak.

A lap a felek közötti tárgyalásokat jól ismerő forrásokra hivatkozva azt írta, hogy

az amerikai ajánlat értelmében az ukránoknak a jelenleg ellenőrzésük alatt álló területekről is vissza kellene vonniuk a csapataikat.

Amennyiben Kijev kivonja innen a csapatait, Washington az információk szerint a békemegállapodás megkötése után is kész segíteni az ukrán hadsereget.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Vilniusban arról beszélt, hogy teljesen elkészült az Ukrajnának szánt amerikai biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentum, Kijev várja az aláírás helyét és idejét. Reményét fejezte ki, hogy már ebben a hónapban szignálhatja a garanciákról, valamint a háború utáni helyreállításról szóló megállapodásokat.

Washington ugyanakkor még nem véglegesítette egyik megállapodást sem. Mindössze annyit nyilatkozott Steve Witkoff különmegbízott a minapi tárgyalások után, hogy azokon jelentős előrelépést történt a háború lezárása felé.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig újfent leszögezte: Oroszország nem tett le arról a követeléséről, hogy Ukrajna mondjon le a teljes Donbaszról.

Fehér Ház: ez valótlan állítás

Az amerikai kormányzat helyettes szóvivője nem sokkal később cáfolta a Financial Times állítását, miszerint az Egyesült Államok ultimátumot adott Ukrajnának.

"Ez teljes mértékben valótlan. Az Egyesült Államok egyetlen szerepe ebben a békefolyamatban az, hogy közelebb hozza egymáshoz a feleket egy megállapodás érdekében. Sajnálatos, hogy a Financial Times rosszindulatú szereplőknek engedi meg, hogy névtelenül hazugságokat terjesszenek" - fogalmazott a Fehér Ház képviselője az orosz nyelvű Lenta beszámolója szerint.