Magyar Péter arról beszélt Facebook-posztjában, hogy április 12-én „a valódi rendszerváltásról” lesz „népszavazás”, ezt felismerve pedig meglátása szerint egyre több kis párt jelenti be, hogy nem indul a választáson. Ehhez a Tisza Párt elnöke szerint sem titkos tárgyalásra, sem háttéralkura nem volt szükség.

„Amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a TISZA-ra, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani” – tette hozzá.

Kiemelte, tudják, hogy a Tisza politikájával nem ért minden választópolgár maradéktalanul egyet, és egy helyreálló plurális demokráciában szükség van különböző ideológiát valló képviselőkre. Ezért vállalják, hogy a választások után a pártfinanszírozásról és új választási jogszabályok kidolgozásáról minden mérhető támogatottságú párt bevonásával születik döntés.