A tartósan fejlett országok közös vonása, hogy urai a saját sorsuknak. Minden sikeres ország magabíró, ami azt jelenti, hogy egyszerre nyitott, alkalmazkodóképes és befogadó, és egyszerre szuverén, reziliens, ütésálló. Ezért az a célunk, hogy ilyen, magabíró Magyarországot építsünk. Az összes többi ebből és ez után következik - írta György László.

A gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos szerint „látva a nyugat‑európai folyamatokat, fel kell készülnünk arra, hogy a keresztény módon élni akaró európaiak egyre nagyobb arányban szeretnék majd hazánkat hazájuknak tudni”. Leszögezte azt is, hogy azok az országok lesznek sikeresek, amelyek válságálló, önellátó képességekkel rendelkeznek. A stratégia célja a magyar tulajdon építése, a világgazdasági beágyazódás mélyítése és a magyar hozzáadott érték növelése.

A „magabíró Magyarország” koncepció a patrióta gazdaságpolitika pilléreire épül, amelyek György László szerint a következők:

Keep local , minden legyen magyar, ami a fejlett országokban is hazai - Növeljük a hazai hozzáadott értéket a gazdaság egészében és különösen a stratégiai szektorokban egészen addig, míg el nem érjük a fejlett országok szintjét. A Föld kincseit, az élelmet adó termőföldet, az erdőket, a vizeket és az ásványkincseket nemzeti kézben tartjuk. Az elv egyszerű: ami itthoni értékesítésből termel profitot, az itthon is építse a hazát.

A kormánybiztos szerint ez a magyar válasz a 21. század kihívásaira, amivel a cél, hogy 2030-ra a top 5-be, 2040-re pedig a top 3-ba kerüljünk az Európai Unióban, ahol a legjobb élni és dolgozni. Ez nem ígéret, hanem program, az elmúlt 15 év tapasztalata pedig lehetővé teszi, hogy végigcsináljuk - írta.

Magyarország saját értékeire építve, György László kormánybiztos kiemelte:

Családok támogatása a jövő záloga, nem az illegális migráció.

Természeti adottságok megőrzése: vizek, erdők, termőföldek és tiszta környezet.

Közbiztonság: Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa.

Keresztény kulturális alapok megőrzése.

Teljes foglalkoztatás és tudásalapú hozzájárulás biztosítása.

Nemzetközi minták alapján: