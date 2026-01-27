Történelmi rekord a Budapesti Értéktőzsdén, a keddi kereskedés első órájában átlépte a 40 ezer forintot az OTP Bank részvények árfolyama. Ez azt is jelenti, hogy a befektetők már több mint 11 ezermilliárd forintra (29,2 milliárd euró) árazzák a pénzintézetet.

Idén már több mint 14 százalékkal emelkedett a bankpapír kurzusa, az elmúlt egy évben pedig több mint 67 százalékkal.

Az OTP-részvények árfolyammozgása (3 hónap), a hétfői záróárfolyammal.

Az árfolyam alapján számított piaci kapitalizáció a bank saját tőkéjének már több mint a 2,1-szerese. A 2024-ben 1076 milliárd forintos csoportszintű nettó nyereséget elérő bankcsoport tavaly 1145 milliárd forintos profitot érhetett el a legfrissebb elemzői konszenzus alapján.

Az árfolyam száguldása láttán az elemzőházak sorra fölfelé módosítják a célárakat, legutóbb (hétfőn) a Citi tett így: a korábbi 36 500 forintról 43 900 forintra emelt, hozzátéve, az elemzői modell nem tartalmazza az orosz leánybank teljesítményét, annak beszámításával a céláruk 52 150 forint lenne.

A konszenzus szerint 2026-ban az OTP csoport nyeresége részvényenként 4714 forint körül alakulhat, a jelenlegi árfolyamhoz képest ez 8,5-szeres előremutató PE-rátának felel meg, ami az OTP korábbi árazásához képest sem magas, a régiós versenytársaknál van példa magasabbra és alacsonyabbra is: az Erste részvények a 2026-ra várt nyereség 11,4-szeresén forognak, az OTP-nél sokkal nagyobb orosz kitettséggel rendelkező Raiffeisen előremutató PE rátája viszont csak 6,8.