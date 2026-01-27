Az Aldi folyamatosan figyelemmel kíséri a világpiaci és a hazai beszerzési árak alakulását, és arra törekszik, hogy a kedvezőbb beszerzési feltételek minél gyorsabban megjelenjenek bolti áraiban – írja közleményében a lánc. A friss sertés- és csirkehús, valamint félszáz tejtermék árának mérséklése után a vállalat egy hónapon belül immár a negyedik tartós árcsökkentést hajtotta végre. A kakaópiacon javultak a terméshozamra és a betakarításra vonatkozó kilátások, a korábbi időszakhoz képest mérséklődött a kereslet, és enyhültek a kínálathiánnyal kapcsolatos aggodalmak is. Mindez a beszerzési árak csökkenését eredményezte, aminek hatását az Aldi a fogyasztói árakban is érvényesítette: az áruházlánc több, nemzetközi beszerzésű táblás csokoládé árát tartósan mérsékelte.
Az intézkedés keretében 16 népszerű Aldi saját márkás csokoládétermék fogyasztói ára csökkent január 23-tól, átlagosan 9,71 százalékkal. Az árcsökkentés több termékkörben is kedvező a vásárlóknak:
- a mindennapokban gyakran használt főzőcsokoládéktól
- a klasszikus tej- és étcsokoládékon át
- egészen a mogyorós, illetve rumos-mazsolás változatokig
számos népszerű terméktípus vált elérhetőbbé.
Emellett a speciális igényeket kiszolgáló, illetve magasabb hozzáadott értékű termékek – például a hozzáadott cukor nélküli, valamint a prémium csokoládék – ára is mérséklődött, így még szélesebb kör számára vált lehetővé a kedvezőbb árú választás.
Az árcsökkentés az Aldi saját márkás Choceur, Riquet, Back Family és Moser Roth táblás csokoládétermékeinek egyes darabjait érinti, és az áruházlánc valamennyi magyarországi üzletében egységesen érvényes.
