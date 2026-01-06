Lendületesen kezdődött az év a magyar tőzsdén, ezen belül az OTP Bank részvényei is jól teljesítenek, az árfolyamuk hétfőn is kedden is emelkedett. Ennek hatására a bank részvényeinek összesített értéke átlépte a 10 ezer milliárd forintot. A bankpapír nem véletlenül a befektetők favoritja, az elmúlt egy év alatt osztalék nélkül is 69 százalékos nyerőben vannak az OTP befektetői.
A 10 ezer milliárd forint nagyságrendileg az alábbiakkal egyenértékű:
- 4-szerese a Mol piaci értékének
- a teljes magyar államadósság egyhatoda
- a 2026-os nyugdíjkiadások 1,3-szorosa
- 2 évnyi magyar gazdaságfejlesztési ráfordítás
- a 2026-os magyar költségvetés tervezett bevételeinek negyede
- a legutolsó becslések szerint a Paks II erőmű teljes költségvetése
- a magyar aranytartalék piaci értékének közel a duplája
Átszámítva az OTP piaci kapitalizációja 26 milliárd euró, ezzel a világ 102. legértékesebb pénzintézete, nagyságrendileg hasonló értékben jegyzik a részvényeit, mint a PKO Bank Polski-ét. Az európai rangsorban pedig már a 25. hely az OTP-é.
A többiek bottal ütötték a nyomát: több mint 60 százalékkal ralizott a bankrészvényBár sokáig a 30 ezer forintos szint is álomhatárnak tűnt, az év végére a 35 ezer forintos szintre futottak fel az OTP Bank részvényei.
