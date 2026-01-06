Lendületesen kezdődött az év a magyar tőzsdén, ezen belül az OTP Bank részvényei is jól teljesítenek, az árfolyamuk hétfőn is kedden is emelkedett. Ennek hatására a bank részvényeinek összesített értéke átlépte a 10 ezer milliárd forintot. A bankpapír nem véletlenül a befektetők favoritja, az elmúlt egy év alatt osztalék nélkül is 69 százalékos nyerőben vannak az OTP befektetői.

A 10 ezer milliárd forint nagyságrendileg az alábbiakkal egyenértékű:

4-szerese a Mol piaci értékének

a teljes magyar államadósság egyhatoda

a 2026-os nyugdíjkiadások 1,3-szorosa

2 évnyi magyar gazdaságfejlesztési ráfordítás

a 2026-os magyar költségvetés tervezett bevételeinek negyede

a legutolsó becslések szerint a Paks II erőmű teljes költségvetése

a magyar aranytartalék piaci értékének közel a duplája

Átszámítva az OTP piaci kapitalizációja 26 milliárd euró, ezzel a világ 102. legértékesebb pénzintézete, nagyságrendileg hasonló értékben jegyzik a részvényeit, mint a PKO Bank Polski-ét. Az európai rangsorban pedig már a 25. hely az OTP-é.