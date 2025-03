Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump elnöknek az amerikai gazdaság felrázására tett lépései túlságosan kiszámíthatatlanok. Az ország néhány kiemelt kereskedelmi partnerével szemben bevezetett importvámok szerintük a tőzsdéket sújtják, és felfelé mozgatják az árakat - derül ki a Reuters/Ipsos legújabb közvélemény-kutatásából.

A felmérésben megkérdezettek 57 százaléka, köztük minden harmadik republikánus bizonytalannak minősítette az elnök gazdaságpolitikáját, miután az import megadóztatására tett erőfeszítései globális kereskedelmi háborút indítottak el. Ehelyett azt szeretnék, ha Donald Trump a magas árak elleni küzdelemre összpontosítana, mivel aggódnak, hogy az elnök politikája nem csökkenti, hanem növeli a költségeket.

Összességében a megkérdezett amerikaiak kevesebb mint fele, 44 százaléka nyilatkozott úgy, hogy helyesli Trump elnöki munkáját.

Ez lényegében nem változott a Reuters/Ipsos március 3-4-én végzett felméréséhez képest.

Különösen gyenge értékelést kapott az amerikai elnök a megélhetési költségek kérdésében, ahol a megkérdezettek mindössze 32 százaléka hagyta jóvá a teljesítményét.

Eközben a válaszadók 70 százaléka véli úgy, hogy a magasabb vámok várhatóan drágítani fogják az élelmiszereket és más rendszeres vásárlásokat.

A felmérésben részt vevők legnagyobb aggodalmát messze az infláció okozta. Tízből hat válaszadó szerint ez volt az a kérdés, amelyet Trumpnak prioritásként kellene kezelnie.

A Reuters elemzése szerint Trump láthatóan megijesztette a piacokat azzal, hogy vámokat vetett ki olyan szövetségeseire, mint Kanada és Mexikó, és nem zárta ki a recesszió lehetőségét sem. Ennek hatására az S&P 500 (.SPX) több mint 3 billió dollárt veszített értékéből a múlt havi történelmi csúcs óta. A Fehér Ház úgy kommentálta a történteket: némi rövid távú gazdasági fájdalomra lehet szükség ahhoz, hogy Trump végrehajtsa kereskedelmi menetrendjét, amelynek célja, hogy a gyártást visszacsábítsa az USA-ba.

Mindenesetre a Wall Streetet megrázta Trump néhány ostorcsapásszerű politikai fordulata. Kedden például az elnök súlyosabb vámokat jelentett be a kanadai fémekre - ami a részvények esését okozta -, majd még aznap visszavonta a fenyegetést, miután Kanada engedményt tett.

Az is érdekes, hogy politikai karrierje nagy részében Trump azt vallotta: a tőzsde ereje jelzi a gazdaság egészségét. De amióta visszatért elnöki hivatalába, úgy tűnik, ezt kevésbé tartja fontosnak - mutatott rá a portál. Ennek kapcsán idézték az elnök hétfői kijelentését, miszerint „a piacok felfelé és lefelé fognak menni”. A Fehér Ház szóvivője is türelemre intett szerdán, a piac teljesítményét „egy pillanatfelvételnek nevezte. Hozzátette: „arra számítunk, hogy lesznek jó és lesznek rossz napok, de végső soron a Wall Street és a Main Street is profitálni fog az elnök politikájából”.

Borús képet festenek azonban a jövőre nézve az elemzők. A J.P. Morgan befektetési bank 40 százalék körülire teszi az idei amerikai recesszió kockázatát, és még valószínűbbnek tartja a gazdasági visszaesést, ha Trump áprilisban végrehajtja a tervezett újabb vámhullámot. Az infláció pedig, ami Trump hivatali elődje, a demokrata Joe Biden idején ugrott meg, továbbra is magas, és az elemzők szerint a vámok miatt várhatóan tovább nő.

Az ingadozások ellenére a republikánusok és Trump hívei továbbra is támogatják az elnök gazdasági elképzeléseit. Többen ugyanakkor elismerték, hogy a helyzet aggodalomra ad okot az amerikaiak, különösen a nyugdíjasok és a nyugdíjkorhatárhoz közeledők számára, akik érzékenyek a nyugdíj-megtakarítási számláikra.

A kétnapos felmérésben a republikánusok közel 80 százaléka egyetértett azzal a kijelentéssel, miszerint Trump gazdasággal kapcsolatos intézkedései „hosszú távon kifizetődnek”. Ez annak a jele, hogy Trump pártjában még akkor is bíznak a politikájában, ha aggódnak a rövid távú hatások miatt.

Az összes megkérdezettnek viszont csak 41 százaléka vélte úgy, hogy Trump politikája idővel megtérül.

Az Amerikaiak a Felelős Növekedésért (Americans for Responsible Growth) elnevezésű érdekvédelmi csoport egyenesen „kaotikusnak” nevezte Trump gazdaságpolitikai megközelítését, és úgy vélte, hogy az országszerte árt a befektetőknek.

„Ami Trump fejében gyors megoldásnak tűnhetett, az egy nagy rendetlenséggé vált, amelynek eltakarítása nemcsak hosszú időbe telik, hanem a fogyasztókat és a vállalkozásokat is magasabb árakkal, kevesebb választási lehetőséggel és még nagyobb bizonytalansággal sújtja”

- jelentette ki Dave Wallack, a csoport ügyvezető igazgatója.