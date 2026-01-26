Jelentős átalakulás előtt áll a magyar csomagkézbesítési piac: a Sameday Hungary teljes működése és közel 1100 csomagautomatából álló hálózata az Express One Hungary-hoz kerül, amely az Osztrák Posta Csoport leányvállalata. A nyilvánosságra nem hozott értékű tranzakció hatósági jóváhagyásokhoz kötött, és új erőviszonyokat teremthet az e-kereskedelmi logisztikában.

A tranzakció, amelynek értékét nem hozták nyilvánosságra, a fúziós és külföldi közvetlen befektetési hatóságok engedélyétől függ.

Novemberben az Austrian Post Group 70 százalékos részesedést szerzett a bolgár e-kereskedelmi logisztikai vállalatban, az euShipments.com-ban mintegy 55 millió euróért, mintegy 21 milliárd forintért.

„Ez a döntés a vállalat fejlődésének természetes következő lépését jelzi, támogatja növekedésünk következő szakaszát, és lehetővé teszi számunkra, hogy erőforrásainkat oda összpontosítsuk, ahol a legnagyobb hatást tudjuk elérni partnereink és ügyfeleink számára”

– mondta Lucian Baltaru, a Sameday Group vezérigazgatója.

„Magyarország volt az első nemzetközi piac, ahol elindítottuk saját tevékenységünket, és az ottani tapasztalatok értékes betekintést nyújtottak számunkra, és segítettek kialakítani a vállalat regionális terjeszkedésének keretrendszerét.”

– fűzte hozzá Baltaru.

A Sameday Group 2017 óta a román online kiskereskedelmi csoport, az eMAG része. Tavaly a Sameday Group bejelentette, hogy felvásárolta a román Cargust – adott hírt róla a Seenews.