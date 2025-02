A BYD, Kína legnagyobb elektromos autógyártója, a legújabb stratégiájával még elérhetőbbé teszi a fejlett vezetéstámogató rendszert. A hétfői bejelentés szerint

a „God's Eye” (Isten Szeme) nevű rendszer mostantól nemcsak a 100 000 jüan (13 280 euró) feletti árú modellekben, hanem három olcsóbb modellbe is elérhető.

Az n-tv.de német hírportál beszámolója szerint

a legolcsóbb modell, a Seagull, amely mindössze 9300 euróba (mai áron hozzávetőleg 3,6 forint ) kerül, szintén megkapja ezt a fejlett funkciót.

A Portfolio azt írja, hogy Wang Chuanfu, a BYD alapítója és vezérigazgatója egy élő közvetítés során jelentette be, hogy

az új rendszert már összesen 21 modellben értékesítik, amelyek a piacon a vezetéstámogatás magas szintjét kínálják az autópályákon, természetesen a vezető felügyeletével

Ez jelentős előrelépés a BYD részéről, hiszen korábban csak a 30 000 dolláros árú modellekben kínálta ezeket a funkciókat, amelyek lehetővé teszik, hogy az autók az autópálya-forgalomban autonóm módon, emberi felügyelet mellett navigáljanak. Összehasonlításképpen, a Tesla Kínában a 32 000 dolláros autóiban kínálja ezeket a szolgáltatásokat.

A BYD egy teljesen új piacot nyitott meg az elektromos autók piacán, ahol az alacsony árú modellek is rendelkezhetnek a legmodernebb vezetéstámogató technológiákkal.

A lépés új nyomást gyakorol a rivális autógyártókra, különösen a Teslára, amely szintén kínál vezetéstámogatási rendszereket, de azok ára jóval magasabb. Yale Zhang, az Automotive Foresight ügyvezető igazgatója úgy véli, hogy a BYD ezzel egy új, megfizethető árú alternatívát kínál, amely komoly versenyelőnyt adhat a piacon.

A cég célja, hogy ezen lépések révén a következő években még nagyobb részesedést szerezzen a globális elektromos autópiacon.

Elemzők arra számítanak, hogy a BYD új döntése egy új árháborút indíthat el, amely még inkább elérhetővé teszi az elektromos járműveket a vásárlók számára, miközben felgyorsítja a piacon a technológiai innovációt.

A BYD már az elmúlt években is hozzájárult a kínai autópiacon zajló árversenyhez, és most, hogy a vezetéstámogatás is elérhetővé válik az olcsóbb modellekben, úgy tűnik, hogy az autóipar új szintre léphet.