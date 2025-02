Botka László, Szeged polgármestere a város idei költségvetési tervének bemutatásakor közölte:

a következő hónapokban ezres létszámban érkeznek kínai munkások az új üzemcsarnokok felépítésére. A számukra először átmeneti munkásszállás épül, majd elkezdik a végleges munkásszállók építését.

Megismételte, hogy

a BYD tervei szerint már az év végén megkezdhetik az első szegedi elektromos autók legyártását.

A szeged.hu beszámolója szerint a polgármester azt mondta:

a hosszabb távon felvenni tervezett 10 ezer alkalmazott húsz százaléka a kínaiak szerint mérnök lesz.

A munkásoknak saját munkásszállóik lesznek majd,

a lakóparkok mellett véderdőt ültetnek,

a telepen kis tó is lesz a BYD dolgozóinak,

emellett a magasabb beosztású alkalmazottak számára új lakások építésére is szükség lesz Szegeden.

Arról, hogy az alacsony szegedi munkanélküliség közepette a BYD-hez honnan érkezhet majd elegendő munkás, a polgármester megismételte a nemrég elmondottakat, hogy

a kínaiak a helyi dolgozók alkalmazásában érdekeltek, munkaerő-tartalékot jelent a szegedi szakképzőrendszer, az egyetem mérnöki karával is fontos megállapodást kötött a BYD. Makón és Makó környékén most 7-8 százalékos a munkanélküliség, ott is van valós tartalék, Vajdaságból is egyre többen járnak át Szegedre, ott 8-9 százalékos a munkanélküliség.

Nem éri meg a BYD-nek, hogy az autógyárában túlnyomórészt kínai munkásokat alkalmazzon majd Szegeden, ugyanakkor biztosan jönnek ázsiai dolgozók is - jelentette ki nemrég Botka László.

Ahogy arról az Economx is beszámolt, a szegedi polgármester január végén azt mondta: a kínai bérek már utolérték a magyar fizetéseket, ezért, ha kínai munkások jönnének, az többletköltségeket jelentene a BYD-nek, emiatt a kínaiak törekedni fognak a helyi munkaerő alkalmazására. Az épülő BYD-gyárról azt mondta, a város minden vállalt kötelezettségét teljesítette, ami az üzem építésének feltétele volt. Mivel Szegeden most 1,3 százalékos a munkanélküliek aránya, biztosan nem lesz majd helyben elegendő dolgozó az elektromos autók új gyárába, hiszen hosszabb távon tízezer dolgozóra lesz szükség, mert kétszer akkora lesz szegedi autógyár, mint a debreceni BMW-üzem.