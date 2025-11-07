„Vizsgáljuk a dolgot, mert nagyon nehéz számára más területekről olajat és gázt szerezni” – mondta Donald Trump pénteki Fehér Házbeli találkozójukon, Orbán kérésével kapcsolatos kérdésre válaszolva.

A pénteki csúcstalálkozó, – amelyen a két vezető a kereskedelemről, az energiaügyekről és az ukrajnai háborúról tárgyalt – Orbán számára az első volt, mióta Trump visszatért a Fehér Házba.

A magyar vezető újságíróknak elmondta, hogy országának továbbra is szüksége van a mentességre, tekintettel a korlátozott alternatív olaj- és gázforrásokra.

Trump pénteken megerősítette támogatását a magyar kormányfő iránt, eközben bírálta Európát az orosz energiavásárlások és a bevándorlási politika miatt. Az amerikai elnök kijelentette, Orbánt „mindenki tiszteli, egyesek kedvelik”.

Újraválasztása kapcsán támogatta a magyar vezetőt, mondván, hogy Orbán „fantasztikus munkát” végzett.

A Bloomberg tudósítása szerint Orbán Viktor a maga részéről az amerikai-magyar kapcsolatok új „aranykorszakát” üdvözölte, és gúnyolta Trump elődjét, Joe Bident , miközben azt mondta, hogy „hozzá akar járulni az elnök békefenntartási erőfeszítéseihez”.

A találkozóra egy olyan időszakban kerül sor, amikor Trump megpróbálja módosítani az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus lezárására irányuló megközelítését, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította a tűzszüneti megállapodás tárgyalására irányuló erőfeszítéseket.

Trump nemrégiben bejelentette, hogy Budapesten tartják a csúcstalálkozóját az orosz elnökkel a háború megvitatására, de néhány nappal később megváltoztatta a döntését.

Trump végül kijelentette, hogy nem akar „elpazarolt találkozót”, majd szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb nyersolajtermelőjével szemben, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára annak érdekében, hogy megállapodást kössön az ukrajnai háború lezárásáról.

Trump azt mondta, hogy Orbánnal már megvitatták az orosz-ukrán konfliktust, és hogy Orbán azt mondta neki: arra számít, hogy „a háború a nem túl távoli jövőben véget ér”.

Trump azt mondta: továbbra is találkozni akarna az orosz vezetővel Budapesten, ha a Kreml valódi szándékot mutatna a konfliktus lezárására.

„Az alapvető vita az, hogy egyszerűen még nem akarnak megállni”

– közölte Trump.

A Trump-adminisztráció korábban feloldotta az Orbán kabinetfőnökére és a titkosszolgálatok vezetőjére kivetett szankciókat, valamint megszüntette a Biden-adminisztráció alatt bevezetett vízumkorlátozásokat – fűzte hozzá tudósításához a Bloomberg.