Nagy bejelentés: érkeznek a száguldó szupervonatok

Európa-szerte forgalomba helyezik az ETR 1000-es vonatokat, amelyek 400 km/h sebességre is képesek felgyorsulni – jelentették be a berlini Innotrans kiállításon, ahol összegyűlt a vasútipari szereplők színe-java. Azt is elárulták, mely országokba érkezik a vasúti csúcsmodell.