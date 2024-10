Elindult az üzemanyagárak korrekciója, miután a Brent olaj hordónkénti ára is jelentős csökkenést mutatott a napokban. Ennek megfelelően a héten csütörtöktől már a gázolaj ára is csökken 4 forinttal. A benzin ára most változatlan marad.

A holtankoljak.hu adatai szerint az aktuális átlagárak a mai napon így néznek ki:

95-ös benzin: 602 Ft/liter

Gázolaj: 610 Ft/liter

Várhatóan a fenti gázolaj ár fog csökkenni 4 forinttal. Kedden a benzin ára 3 forinttal nőtt, a gázolajé viszont nem változott.