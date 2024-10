Úgy fizetünk majd a bankoknak, mint a katonatiszt

Senki nem ússza meg, a bankok fele már áthárítja az új állami terhet a vállalkozókra. A változásokat egyelőre a bankok eltérő időpontokban vezetik be és most még csak a vállalkozói ügyfeleik számláit terhelik meg. Jövőre azonban a lakosság is fizetni fogja ezt az új illetéket.