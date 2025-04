A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) Balatonboglár és Révfülöp között közlekedő járata a nyári főszezonban több alkalommal is kiköt Balatonlellén, így a megszokott hajózási útvonal kibővül. Változás lesz az is, hogy Badacsonyból 20 óra után is fel tudunk szállni majd egy menetrendi hajóra. Kiemelten gondolnak a családosokra és a kerékpárosokra, csökkentik a nekik szóló jegyek árát - összegezte a várható legfontosabb újdonságokat a Bahart Zrt. vezérigazgatója.

Veigl Gábor a Somogy vármegyei portálnak beszámolt arról, hogy milyen új menetrendi járatokkal és fejlesztésekkel készülnek a 2025-ös főszezonra.

A Balatonboglár–Révfülöp vonalon idén nyáron több alkalommal Balatonlelle is megállóhely lesz, így három települést kötnek össze egy új, háromszög-alakú járatban. Újdonság lesz, hogy Fonyód és Badacsony között még több járat indul, és későbbi indulásokat is beiktatnak.

Nagy az érdeklődés az új hajók iránt is, ezért minél több kikötőben igyekeznek bemutatni a járműveket. Májusban például a Tomaj katamarán Balatonbogláron és Balatonlellén is felbukkan - jelezte a vezérigazgató.

Arról is beszámolt, hogy a flotta megújítása után idén a kikötőfejlesztés kerül előtérbe.

Tavasz végén átadják a teljes műszaki és esztétikai megújuláson átesett balatonfüredi kikötőt.

A beruházás – mintegy 500–600 millió forint értékben – érinti a Tagore sétányt a mólófejjel összekötő hidat, a térburkolatot, a közműveket, padokat és más kényelmi elemeket is.



A következő ütemben a Szántódrév–Tihanyrév kompátkelő teljes korszerűsítése kezdődik meg az őszi szezon után, míg Fonyód kikötőjének őszi felújítása jelenleg közbeszerzési előkészítés alatt áll.

Ami pedig a jegyárakat illeti: kiemelten kezelik a családos utazókat, ami a kedvezményekben is tükröződik.

A családi jegyek árát több mint 10 százalékkal csökkentik, és a jegytípust már az egygyermekes családok is igénybe vehetik.

A kedvezmények érvényesek a menetrendi járatokon, a sétahajókon és a gyerekhajóprogramokon is.

Emellett

a Bahart 2025-ben hangsúlyosan támogatja a kerékpáros utazókat is, ezért a kerékpárjegyek árát átlagosan 10 százalékkal csökkenti a személyhajókon és a kompokon egyaránt.

Külön kerékpárosbarát járatokat jelöltek ki, ahol új vagy nagyobb hajók biztosítják a biciklik szállítását. Ilyen például a Fonyód–Badacsony, Balatonboglár–Révfülöp és Siófok–Balatonfüred útvonal.