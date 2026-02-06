A reptér közlése szerint az időjárási körülmények miatt a fel- és leszállás egyelőre nem lehetséges. De a légijáratok fogadását és indítását már csütörtökön fel kellett függeszteni, miután a hó és a fekete jég veszélyessé tette a közlekedést.
A BER szóvivője elmondta, hogy a repülőtér földi személyzete egész éjjel jégmentesítő szerekkel kezelte a kifutópályákat és a repülőtéri üzemeltetés más területeit, de az utak és a kifutók továbbra is rendkívül csúszósak – írja az MTI.
