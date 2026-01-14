A győri Audi Hungaria nem töltik be újra a fluktuáció és a nyugdíjazás miatt megüresedő munkaköröket, de azokat sem, melyeknél a feladatok megszűnnek; ezt a gyár a hatékonyság és a versenyképesség erősítésével magyarázza – számol be a Telex a létszámcsökkentésről.

Számokat ugyan nem közöltek, ám a lap úgy értesült, hogy ez a leépítési döntés 2026-ban nagyjából kétszáz embert érinthet, és döntő részben a gyártás hátterét biztosító, indirekt területről építenek le mérnököket és irodistákat. Belső forrásokból úgy tudják, hogy a Volkswagen konszernen belül a magyarok mind a motor-, mind a járműgyártásban kiugróan jó adatokat publikálnak majd, amikor nyilvánosságra hozzák a tavalyi termelési számokat márciusban. Megjegyzik, az Audi Q3 harmadik generációjának sorozatgyártása a Cupra Terramarral kiegészítve már előrevetítette a győri gyár rekordévét.

„Öt év múlva kell pályáznunk új járműtípusok gyártására, és szeretném, ha akkor az Audi Hungaria minden szempontból optimális működéssel, struktúrával tudna a startvonalhoz állni a többi pályázóval szemben”

– fogalmazott négy hónapja Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke, aki akkor már homályosan előrebocsátotta a mostani történéseket.

Noha eddig a kelet-európai konkurenciaharcból Győr eddig jól jött ki, a portál forrásai szerint a cseh, a szlovák és a lengyel gyár felsorakozott a győri mellé, a versenyképességi mutatóik pedig jelen pillanatban „bőven partiban vannak a győrivel”. Főként a lengyeleket tartják a területre rálátó forrásaik a legerősebb, Győrre nézve legveszélyesebb kihívónak.

A vállalat jövőbeli versenyképességének alapvető feltétele költségeink további csökkentése, valamint folyamataink és szervezeti struktúráink optimalizálása. Ez elengedhetetlen új termékek és projektek elnyeréséhez, különösen a konszern más gyártókapacitásaival folytatott erős versenyben

– válaszolta a Telexnek Lőre Péter, az Audi Hungaria vállalati kommunikáció és külkapcsolatok vezetője.

A legfrissebb adatok nyomán az Audi Hungariánál a műszaki fejlesztésen 650–700 mérnök dolgozik, az Audi Hungaria Ahead Kft.-nél pedig nagyjából 500 irodai munkatársat foglalkoztatnak. A győri Audi munkavállalói létszáma a legutóbbi, 2025. szeptemberi elérhető adatok alapján 11 626; és a szám szépen lassan apad. A több mint 11 ezer munkavállaló nagyjából ugyanennyi családot is jelent a térségben, a beszállítókkal együtt pedig 50 ezer emberről van szó, akiknek az autóipar biztosítja a megélhetését.

Ezenfelül az újabb bértárgyalás idén esedékes, és várhatóan sokkal nehezebb menet vár a bértárgyalókra.