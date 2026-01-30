Ma is többnyire felhős, borongós, helyenként párás, szürke időre van kilátás. Továbbra is szükség lesz az esernyőkre, többfelé alakulhat ki eső, főként a hegyekben havas eső, hó. A légmozgás gyenge marad. Kora délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.

Pénteken hidegfronti hatás terhelheti az érzékenyebbek szervezetét, emiatt elsősorban migrénre, fejfájásra, görcsös fájdalmakra panaszkodhatunk, valamint megnőhet a koraszülések száma is. Álmosságérzés, ingerlékenység szintén előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A nyirkos, hideg időben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, amelyek hosszabb ideig fennállhatnak.



A felhős, esős, szürke idő negatív hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre.

Szombaton túlnyomóan felhős lesz az ég, északon, északkeleten lehet néhol szakadozottabb felhőzet. Eleinte többfelé várhatunk kisebb esőt, havas esőt, havazást, délutántól már csak kevesebb helyen fordulhat elő csapadék. Az ország északi-északkeleti részén megélénkül, néhol megerősödik az északi-északkeleti szél. Hajnalban -4 és +1 fok, míg napközben 0 és +6 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.



Vasárnap elszórtan számíthatunk kisebb havazásra, hószállingózásra, délen gyenge havas esőre, majd délután északkelet felől szakadozni kezdhet a felhőzet. A keleti, északkeleti szél mérsékelt marad. Kora reggel északkeleten -10, -5, máshol -4, +1, délután -2, +5 fok várható.

Hétfőn még marad a hideg idő, néhol - elsősorban keleten, északkeleten - lehet hószállingózás, majd napközben délnyugat felől szakadozni, csökkenni fog a felhőzet. A délire, délkeletire forduló szelet élénk, északnyugaton akár erős lökések kísérhetik, délután 0 és +5 fok közé melegszik a levegő.