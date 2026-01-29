Ma borongós, esős időre számíthatunk, a térségben csak este állhat el az eső. Gyenge, mérsékelt lesz az északkeleti szél. Kora délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet - írta előrejelzésében az Időkép.

Csütörtökön gyenge melegfronti tünetekkel számolhatnak a frontérzékenyek.

Alvásproblémák jelentkezhetnek, és napközben fáradtak, bágyadtak lehetünk.

Fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok léphetnek fel, emellett vérnyomás-ingadozás, keringési problémák előfordulhatank.



A nyirkos, hideg időben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, amelyek hosszabb ideig fennállhatnak.

Pénteken többnyire felhős, borongós időre van kilátás. A Dunától keletre alakulhat ki több helyen eső, az Északi-középhegységben havas eső, hó. Keleten, északkeleten élénkülhet meg az északi-északkeleti szél. Kora reggel -2, +2, napközben 1-8 fok valószínű.



Szombaton túlnyomóan felhős lesz az ég, keleten lehet néhol szakadozottabb felhőzet. Az északi megyékben többfelé várhatunk esőt, havas esőt, havazást. Az ország északi-északkeleti részén megélénkül, néhol megerősödik az északkeleti szél. Napközben 0, +7 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

Vasárnap elszórtan számíthatunk kisebb havazásra, hózáporra, havas esőre, a déli, délkeleti tájakon pedig néhol ónos esőre. Az északkeleti szél több helyen feltámad. Délután -1, +6 fok várható.

A jövő hét száraz idővel kezdődik, leghamarabb kedd este érkezhet észak felől vegyes halmazállapotú csapadék. Szakadozott lesz a felhőzet, több helyen hosszabb időre kisüthet a nap. A hajnalok fagyosak lesznek, délután néhol maradhat nulla fok közelében a hőmérséklet. Másutt általában 1-4 fok között alakul.