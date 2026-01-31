Megerősítette változatlan stabil kilátással az Európai Unió lehetséges legjobb, „AAA" szintű hosszú távú besorolását pénteken a Fitch Ratings, elsősorban azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy az uniós tagországok erőteljesen elkötelezettek az EU pénzügyi támogatása mellett.

A nemzetközi hitelminősítő a londoni bejelentéshez fűzött elemzésében kiemeli: az „AAA" osztályzat elsősorban az ugyancsak „AAA" szuverén besorolással nyilvántartott uniós gazdaságok - Németország, Hollandia, Svédország, Dánia és Luxemburg - pótlólagos uniós költségvetés-finanszírozási képességére és hajlandóságára alapul, arra az esetre, ha e finanszírozás szükségessé válik az adósságtörlesztés teljesítéséhez.

A Fitch hangsúlyozza, hogy

az elit „AAA" osztályzattal ellátott EU-tagországok a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapján kiszámított uniós költségvetési befizetések 37 százalékát adják.

A hitelminősítő számításai szerint az Európai Unió teljes kötelezettségállománya 2025 végéig 739 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábban mért 601 milliárd euróról.

A Fitch közölte: azzal számol, hogy a koronavírus-járvány következményeinek felszámolására Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett uniós helyreállítási alap utolsó folyósításai, a tagállamok által felhasználható 150 milliárd eurós uniós védelmi beruházási program (SAFE) kifizetései és az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós, idén és jövőre kihelyezendő hitelcsomag révén az Európai Unió adósságállománya 2027 végére meghaladhatja az ezermilliárd eurót.

A hitelminősítő szerint ugyanakkor erőteljes az EU-tagországok hajlandósága arra, hogy pénzügyi támogatásban részesítsék az EU-t.



A Fitch szerint ezt a megítélést alátámasztja, hogy a tagországok jelentősen növelték az Európai Uniónak szánt erőforrásokat a 2021-2027-es költségvetési ciklusban, és az a szerep is, amelyet az EU tölt be a tagállamok által Ukrajnának nyújtott többoldalú pénzügyi támogatások fő folyósítójaként.



Ha a tagországok megállapodásra jutnak a 2028-2034-es költségvetési ciklusra kidolgozott jelenlegi javaslatokról, az még tovább javíthatja az EU adósságfinanszírozási rugalmasságát, ez pedig ellentételezheti a védelmi kiadások növekedését és a tagállamok támogatási készségének további bizonyítékául is szolgálhat - fogalmaz pénteki londoni elemzésében a Fitch Ratings.

A hitelminősítő kiemeli azt is, hogy az EU kinnlevőség-portfóliójának átlagos besorolási minősége 2025-ben „BBB"-re javult az előző évi „BBB mínusz"-ról.

Ennek a javulásnak a fő tényezője az volt, hogy a Fitch a korábbi részleges csődhelyzeti „RD" (Restricted Default) besorolásról decemberben stabil kilátású „CCC"-re emelte vissza Ukrajna szuverén osztályzatát, emellett több EU-tagország minősítését is javította, és mindez ellentételezte az Ukrajnával szembeni kitettség növekedését - áll a Fitch pénteki elemzésében.

A Fitch Ratings szerint ugyanakkor gyengült az EU követelés-portfóliójának diverzifikáltsága, tekintettel arra, hogy az öt legnagyobb kitettség aránya a teljes hitelportfólión belül 2025 végéig 80 százalékra nőtt a 2024 végén mért 75 százalékról.

A hitelminősítő közölte: azzal számol, hogy folytatódik a kinnlevőség-portfólió adósságminőségének és diverzifikáltságának gyengülése az Ukrajnának folyósítandó további hitelek miatt.