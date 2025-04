Márciusban a fogyasztói árak – az elemzői várakozásokhoz képest kedvezőbb mértékben – átlagosan 4,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Februárhoz képest átlagosan nem változtak az árak.

A friss inflációs adat azt mutatja, hogy

a kormányzati árrésstop – bár még csak részleges hatást gyakorolt – arra elég volt, hogy februárhoz képest márciusban az élelmiszerek ára stagnáljon,

öt hónap után pedig elkezdett csökkenni az infláció.

Március első heteiben a kormány megindult az élelmiszer-drágulás ellen, március 11-én bejelentette, hogy árrésstop lép életbe március 17-től. Januárban az élelmiszerek havi szinten átlagosan 1,9, februárban pedig 1,2 százalékkal drágultak, és az intézkedéssel ez a trend tört meg – írja az Index.

Az életbe lépő árrésstop hatására átlagosan 17,7 százalékkal mérséklődtek az árak, 894 termék lett olcsóbb, átlagosan 18,8 százalékkal.

Március 13-tól a kormány számítása szerint – és az online árfigyelőre támaszkodva is –

23 terméknél 50 százalékos,

103 terméknél 40-50 százalékos,

144 terméknél 30-40 százalékos,

169 terméknél 20-30 százalékos,

199 terméknél 10-20 százalékos,

256 terméknél pedig 10 százalék alatti árcsökkenést eredményezett az árrésstop.

A Nemzetgazdasági Minisztérium számítása szerint az árréscsökkentés hatására mára

a sertészsír ára 31,2 százalékkal,

a sütőmargarin ára 30,2 százalékkal,

a natúr joghurt ára 28,5 százalékkal,

a finomliszt ára 21,4 százalékkal,

a tehéntúró ára pedig 18,2 százalékkal lett kedvezőbb.

Az elemzőket is meglepte a márciusi inflációs végeredmény.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány az elemzésében kiemelte, hogy így a lokális csúcsán túljutott az infláció. Így pedig áprilisban tovább lassulhat a hazai infláció, és májusban is 5 százalék alatt maradhat.

További három tényezőt külön kiemeltek.

A szolgáltatások inflációja is mérséklődött: februárhoz képest 0,3 százalékkal nőttek az árak a január–februári 1,2–2,2 százalékos havi szintű árnövekedéshez képest. A kormány ezért tárgyal a bankokkal és a telekommunikációs cégekkel, amelyektől már a közeljövőben önkéntes árkorlátozást vár el.

februárhoz képest 0,3 százalékkal nőttek az árak a január–februári 1,2–2,2 százalékos havi szintű árnövekedéshez képest. A kormány ezért tárgyal a bankokkal és a telekommunikációs cégekkel, amelyektől már a közeljövőben önkéntes árkorlátozást vár el. Folytatódott márciusban a járműüzemanyagok árának mérséklődése .

. A forint euróval és dollárral szembeni márciusi erősödése – ami részben annak köszönhető, hogy Varga Mihály elfoglalta új hivatalát – idővel érezteti pozitív hatását az árakban.

Az infláció márciusban a februárihoz képest érdemben csökkent, 5,6 százalékról 4,7 százalékra. Ez az 5 százalékos elemzői konszenzusnál kisebb – írta Regős Gábor az elemzésében. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint ez több tényezőre vezethető vissza, 0,3 százalékponttal húzta vissza a havi alapú árindexet az üzemanyagárak 4,1 százalékos árcsökkenése. Ebben a csökkenő olajárnak és a forint dollárhoz képesti erősödésének van szerepe.

Regős Gábor szerint a szolgáltatások inflációjában: az előző hónapban még 9,2 százalék volt a drágulás üteme, márciusban már „csak” 7,5 százalék. Ez azért is fontos, mert a bankok és a telekommunikációs cégek megkapták az utolsó figyelmeztetést a kormánytól, hogy elvárják az önkéntes árcsökkentést. A közgazdász kiemelte, hogy az élelmiszerek árának csökkenésében már mindenképpen szerepe volt az árrésstopnak.

Regős Gábor szerint áprilisban a bázishatásoknak és az árrésstopnak köszönhetően az infláció tovább mérséklődhet 4 százalék közelébe, kicsivel afölé. Szerinte a márciusi adatot követően áprilisban jöhet a mélypont, majd ismét növekvő pénzromlást vár.

Két napot kaptak a bankok Nagy Mártontól Szerdán, azaz ma dönt a kormány a lakossági bankszámladíjak sorsáról, ha addig a pénzintézetek nem tesznek elfogadható önkéntes vállalásokat. A kormány a tavaly decemberi szinten fagyasztaná be egy időre a számlákhoz kapcsoló összes díjat.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a visszafogottabban alakuló áremelkedési ütem részben az élelmiszerek változatlan egyhavi árszínvonalának köszönhető. Itt szezonálisan erősebb áremelkedéssel szoktunk találkozni márciusban, így részben szerinte is már érezhető az árrésstop hatása – tette hozzá. Az igazi meglepetés azonban nem az élelmiszerek körében keresendő, sokkal inkább a szolgáltatásoknál. Itt ugyanis az előző hónapokhoz képest marginálisra csökkent a havi drágulás üteme. Ráadásul nem egy vagy két szolgáltatástípus esetében volt nagy áresés, hanem egy általános csökkenés tapasztalható.

Ugyanakkor Virovácz Péter szerint az érzékelt inflációra való hatást aligha tükrözi vissza jól a márciusi hivatalos adat. A legfőbb kérdés az lesz, hogy az elkövetkező egy-két hónapban a vásárlók inflációs várakozása az árszabályozás révén képes lesz-e csökkenni.

Ünnepi árrésstop: kiböjtölték a vásárlók, idén gazdagabb lehet a húsvéti kosár Határozott, időben hozott intézkedésnek bizonyul az árrésstop az élelmiszerüzletekben, ahol a húsvéti vásárlások a korábbi évekhez képest nagyobb áruházi forgalmat, a családoknak gazdagabb ünnepet eredményeznek – jelezte az Economxnak az Egyenlő.hu modern szakszervezet , amely rámutatott: az Európa szerte terjedő bojkottakciók jobban fájnának a nyereségük miatt aggódó láncoknak, mint az állami beavatkozás. Idén belobbant a fogyasztás, ami az árcsökkenésekkel tovább erősödik az elkövetkező hónapokban.

Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy mivel az intézkedés csak átmeneti jellegű, így sem az érzékelt, sem pedig a várt inflációt nem töri le.

A maginfláció továbbra is kényelmetlenül magas, 5,7 százalékon áll. Az áprilisi inflációs mutatóval kapcsolatban az ING vezető elemzője szerint továbbra is sok a kérdőjel, főleg az élelmiszerek áralakulásának esetében. Az elemzése szerint továbbra is arra lehet számítani, hogy a telekommunikációs cégek inflációkövető áremelése majd csak az áprilisi mutatóban jelentkezik – amennyiben a kormány nem avatkozik be. Az alapvető inflációs folyamat még mindig erős, ez pedig óvatosságra intheti a jegybankot.