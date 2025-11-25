Különböző okokból egyre több háztartásban alkalmazzák a szakértők szerint azt a módszert, hogy a radiátoron szárítják a frissen mosott ruhát. Bár úgy tűnhet, hogy ez egy egyszerű és kézenfekvő megoldás, valójában azonban nem csupán a fűtés hatékonyságának árt, de meglepően nagy anyagi veszteséggel is járhat.

A Which? nevű független fogyasztó védelmi szervezet, ami az Egyesült Királyságban tevékenykedik, arról adott tájékoztatást az Instagram-oldalán, hogy a radiátorok addig működnek általában, ameddig a termosztátjuk el nem éri a beállított hőmérsékletet, ezt követően leállnak. Azonban a hideg, nedves ruhák akadályozzák, hogy a radiátor a hőt hatékonyan adja le, így a kelleténél sokkal tovább fogják a szobát fűteni – írja a Femina.

Ráadásul amíg végül a ruhák megszáradnak, a lakás közben hidegebb lesz, az energiaszámla pedig magasabb. Emellett pedig akár penész is kialakulhat. Ezért a szakértő azt javasolja, helyezzük a kimosott ruhát a szárítóra, és azt tegyük a radiátor közelébe. Aki pedig a szárítás folyamatát felgyorsítaná, annak javasolják a fűtött ruhaszárító beszerzését.