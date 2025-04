Idén sem maradunk Budapest Park nélkül, Pálffy András alapító szerint azonban a rendezvényhelyszín szomszédságában lévő Déli körvasút kiépítése miatt néhány dolgot át kellett építeni. Így nagyobb lett a backstage és a küzdőtérben is átrendezték az elemeket.

A szerdai nem hivatalos soundcheck eseményt követően csütörtökön az AWS Kapunyitási pánik című koncertjével indul a szezon.

Mások mellett Will Smith, a Hurts, a Biffy Clyro, Billy Idol, a Skillet, a Die Antwoord, Aurora, a Sofi Tukker, a Queens of the Stone Age, az Avenged Sevenfold és Alanis Morissette szerepel az idei sztárfellépők között – közölték a Park szervezői a szerdai sajtótájékoztatón.

Biczó Andrea PR manager megjegyezte, az idei felhozatalban ismét kiemelt helyet kaptak az elektronikus zenei előadók, köztük számos világhírű dj, akik például augusztus 17-én az Analog Balaton koncertje előtt és után is játszani fognak.

A hazai fellépük között lesz a 25 éves hiperkarma, az 50 éves VHK, a 20 éves Kiscsillag, a 15 éves Ivan & The Parazol, a 10 éves aurevoir., a 20 éves Irie Maffia, a 30 éves Ganxsta Zolee és a Kartel, valamint a 60 éves Geszti Péter.

Emellett harmadik alkalommal is lesz Csinibaba Táncdalfesztivál a Katona József Színház szervezésében, valamint a Grund Vígszínházi Fiúzenekar is bemutatkozik.

Idén a Park tehetségkutató programjából is lesznek fellépők, bevonulnak ide alkotni a Budapest Park Campba felvételt nyert zenészek, producerek és dalszerzők, de a Parkban lesz a Sávlekötő Camp döntője, valamint június 4-én a Levendula Piknik összművészeti esemény is – írja az MTI.