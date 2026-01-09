Lassan egy éve, hogy 2025. március 21-én egy balesetben egy 28 éves kormánytisztviselő két karját elveszítette, amikor felrobbant a kezében egy éles kézigránát az újdörögdi tragédiával végződött kiképzésen. Az Index megkeresésére akkor a Magyar Honvédség egyik illetékese elárulta, hogy a sajtóban korábban közölt vizsgálat nem azt vizsgálta, hogy ki a felelős a balesetért. Ez az ügyészség dolga.

Ezért is fontos a Legfőbb Ügyészség 2026. január 9-ei írásbeli válasza. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Kanász-Nagy Máté független országgyűlési képviselőt a mai napon ugyanis arról tájékoztatta, hogy A nyomozás befejezéséig az ügyészség részéről a nyilvánosság számára nyújtott tájékoztatás nem sértheti a büntetőeljárás vagy az egyes eljárási cselekmények eredményességét. A nyomozás jelenlegi szakaszában a büntetőjogi felelősség megítélésének alapjául szolgáló bizonyítékok értékelése még nem zárult le - tette hozzá.

Felidézte, hogy a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt folyamatban lévő eljárásban már elkészült az egyesített igazságügyi szakértői vélemény, ebben értékelik az érintettek sérüléseinek jellegét, a büntetőjogilag releváns gyógytartamát és keletkezési mechanizmusát.

A legfőbb ügyész szerint a bizonyítékok értékelése még folyamatban van, melynek eredményét követően lehet csak a büntetőjogi felelősség kérdésében megalapozottan állást foglalni.