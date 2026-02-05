A pártok és az országos nemzetiségi önkormányzatok február 3. és március 6. között kérhetik, hogy jelölőszervezetként nyilvántartásba vegyék őket, a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB) pedig a bejelentést követően négy napja van eldönteni, mely szervezetek indulhatnak az áprilisi országgyűlési választáson.

A valasztas.hu-n elérhető adatok szerint eddig 17 párt jelezte, hogy rajthoz állna áprilisban, köztük az MSZP is.

A hvg.hu szerint a szocialisták azért jelentkeztek jelölő szervezetként, mert a végső döntést csak február közepén, a párt kongresszusán hozzák meg, így készülnek az indulás kevésbé valószínű forgatókönyvére is.

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke egy hete úgy nyilatkozott, hogy amíg a kongresszus nem dönt, addig előző kongresszus döntése van érvényben, ami arról szólt, hogy elindulnak mind a 106 körzetben. Cáfolta azt az állítást is, miszerint nincs elég önkéntesük, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban.

Eddig az alábbi pártok jelezték indulási szándékukat:

A SZOLIDARITÁS PÁRTJA

DK

FIDESZ

HHSZ

Jobbik

KDNP

Mi Hazánk

MSZP

Munkáspárt

Normális Élet Pártja

OCP

OVIP

Szocdemek

SZOM

Tea P.K.

TISZA

Vállalkozók Szövetsége

Az NVB a döntést megelőzően ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Ha a bejelentés nem felel meg a törvényes feltételeknek, a választási bizottság visszautasítja a kérelmet. A bizottság először február 5-én ülésezik.