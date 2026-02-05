A pártok és az országos nemzetiségi önkormányzatok február 3. és március 6. között kérhetik, hogy jelölőszervezetként nyilvántartásba vegyék őket, a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB) pedig a bejelentést követően négy napja van eldönteni, mely szervezetek indulhatnak az áprilisi országgyűlési választáson.
A valasztas.hu-n elérhető adatok szerint eddig 17 párt jelezte, hogy rajthoz állna áprilisban, köztük az MSZP is.
A hvg.hu szerint a szocialisták azért jelentkeztek jelölő szervezetként, mert a végső döntést csak február közepén, a párt kongresszusán hozzák meg, így készülnek az indulás kevésbé valószínű forgatókönyvére is.
Komjáthi Imre, az MSZP elnöke egy hete úgy nyilatkozott, hogy amíg a kongresszus nem dönt, addig előző kongresszus döntése van érvényben, ami arról szólt, hogy elindulnak mind a 106 körzetben. Cáfolta azt az állítást is, miszerint nincs elég önkéntesük, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban.
Eddig az alábbi pártok jelezték indulási szándékukat:
- A SZOLIDARITÁS PÁRTJA
- DK
- FIDESZ
- HHSZ
- Jobbik
- KDNP
- Mi Hazánk
- MSZP
- Munkáspárt
- Normális Élet Pártja
- OCP
- OVIP
- Szocdemek
- SZOM
- Tea P.K.
- TISZA
- Vállalkozók Szövetsége
Az NVB a döntést megelőzően ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában. Ha a bejelentés nem felel meg a törvényes feltételeknek, a választási bizottság visszautasítja a kérelmet. A bizottság először február 5-én ülésezik.
