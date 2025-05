Itt valami mélyen félrement, nemcsak a hírekben, hanem a valóságban is – lepett meg mindenkit Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a CPAC Hungary-n, majd kifejtette: amit eddig igaznak hittünk, azt kétségbe vonják, amit megvédenénk, azt eltörölnék. A tárcavezető szerint e folyamat mögött tudatos szándék húzódik meg, ezért nem hagyható szó nélkül. Úgy látja, a CPAC a szellemi honvédelem terepe is, és az egyik utolsó helyek egyik, ahol kimondható, van igazság, rend és haza, ugyanakkor mára az igazságért vívott harcban az algoritmusok is szelektálnak.

Szerinte bár a kommunizmus megbukott, de a szelleme velünk él, csak új zászlót kapott, de a cél gyengíteni, kifosztani bennünket.

Élnek közöttünk olyanok, akik esküt tettek, majd elárulták a barátaikat, a közösségüket, építeni nem tudnak, csak rombolni, de ettől az ártástól meg kell védeni a közösségünket

– utalt a választásokra a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ma már tudjuk, nem a béke jött el a rendszerváltás után, a nyugat a győzelem mámorában önmaga ellen fordult, de a szabadságot nem örökségként kapjuk, azt meg kell védeni, az identitás pedig nem tehertétel, hanem jogot formáló erő.

A globalista világmodell megbukott, a jövő a patriótáké

– szögezte le.

Honvédelmi miniszterként azt látja, hogy a háborúkat nem csupán fegyverekkel vívják, a gondolatainkat támadják, és ha eltudják venni az igazságot, a gondolatainkat, fegyverek nélkül legyőznek minket – figyelmeztetett. Ezért szerinte a hazaszeretetnek ott kell lennie az iskolákban, és az otthonokban, és ezért is döntöttek úgy, hogy újjáépítik a magyar haderőt. Nem fenyegetésből, hanem tiszteletből – szögezte le.

A politikus szerint már nem vagyunk ebben egyedül, és nem lábjegyzetek a történelemkönyvekben, hanem a következő fejezet írói vagyunk.

Négy pontos győzelem

Korábban Orbán Viktor is felszólalt, és a miniszterelnök megnyitó beszédében felsorolta a patrióták négy pontját. Ez a másik európai terv, amivel a megfogalmazása szerint visszatérhet a keresztény alapú Európa, a városok félelem nélkülivé válnak.

A patrióták négy pontja:

Nem kell új keleti front, Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja. Szuverenitásra van szükség, többek gazdasági szempontból, nem kellenek a közös adók és hitelfelvételek, a pénzünket pedig ne egy harmadik, háborúban álló országba küldjék. Meg kell védeni a szabadságot, a politikai és véleményszabadságot. Vissza kell venni Európát a migránsoktól.



Orbán Viktor szerint ezt a csatát először mindenkinek otthon kell megnyernie, utána Európában - üzent a lengyel, cseh, francia és persze a magyar patriótáknak a közelgő nemzeti választások kapcsán.

Ugyanakkor

ehhez szükségünk van Amerikára, Donald Trump sikeres kormányzására.

Kiemelte feladatként, a transzatlanti mélyállam szétzilálását, illetve el kell zárni a mélyállam pénzcsapjait - utalt a hazai átláthatósági törvényre.

Szükség van a patriótákra, a küldetés világos, a feladat nem bonyolult, csak győzni kell, a többi megy minden, mint a karikacsapás - foglalta össze a mai nap üzenetét Orbán Viktor. Szerinte ezzel el fogják foglalni Brüsszelt, és naggyá tesszik Európát.