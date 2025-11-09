Miért száradhatott ki a hazánk egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságának számító Szalajka-patak és a hozzá tartozó Fátyol-vízesés? Ezt a kérdést járta körül az InfoRádióban a Bükki Nemzeti Park Nyugat-Bükki Tájegységének vezetője, aki jelezte azt is, mit lehet tenni a víz megtartása érdekében.

Bartha Attila a Szilvásváradon található szakasz kiszáradásáról elmondta: „Az elmúlt jó pár év csapadékhiánya az, amit a tó vízszintjében, a patak időszakos felbukkanásában és eltűnésében lehet tapasztalni. Ennek a klímaváltozási folyamatnak az a következménye, hogy a csapadék abszolút kiszámíthatatlan, mind az eloszlását, mind pedig a mértékét illetően”.

Az eddig megszokott, 950-1000 milliméteres csapadékmennyiségnek csak a töredéke hullik le, és általában az is intenzív formában, így nincs lehetősége beszivárogni a talajba, a vízgyűjtő rendszerekbe, és a Bükk-hegységen kívül jelenik meg a patakokban

– ismertette a szakértő.

Elárulta, vannak különböző „esőcsiholó” eljárások, amikkel csapadékot lehet előidézni egy terület felett, azonban ebben az esetben az az eső máshonnan hiányozna, így ezek nem jelentenek megoldást. Hangsúlyozta, az ilyen módszerek mind a természeti folyamatok ellen hatnak, és hosszú távon hatástalanok.

Vannak viszont lehetőségek arra, hogy valamilyen formában megpróbálják a szakemberek visszatartani a vizeket, lassítani a felszínre jutó vizek elfolyását –

fűzte hozzá Bartha, aki szerint a legegyszerűbb és a természethez leginkább közel álló módszer az erdővel borítottság növelése.

Valójában az erdő az, ami meg tudja kötni a vizet, és azok a próbálkozások, amik megkísérlik visszatartani az erdőkből kijutó mennyiséget, csak látszattevékenységek

– húzta alá a Bükki Nemzeti Park Nyugat-Bükki Tájegységének vezetője.

Bartha Attila felvázolta azt is, a kisebb-nagyobb vízfolyásokban létre lehet hozni kövekből és botokból lassító gátakat, amikkel csökkenteni lehet az elfolyó víz sebességét és mennyiségét, ezáltal nagyobb mennyiségű vizet lehet az erdőben tartani. Noha így csak viszonylag kis mértékben tartható vissza a víz, azonban ha sok helyen sikerül alkalmazni a módszert, annak hatása összeadódik a szakértő meglátása alapján.

